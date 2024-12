Burgemeester Coens: “Aanhouding na inbrakengolf”

Op de jongste gemeenteraad liet burgemeester Joachim Coens weten dat een belangrijke aanhouding werd verricht in de nasleep van de golf inbraken die Sijsele teistert. In de voorbije maand november werd de grootste Damse deelgemeente Sijsele opgeschrikt door een uitzonderlijk groot aantal inbraken in woningen. Volgens burgemeester Joachim Coens (cd&v plus) toch een tiental. “In deze donkere periode van het jaar zijn er altijd wat meer inbraken, maar als we deze november vergelijken met de voorbijgaande jaren gaat het toch om een stijging”, zegt de burgemeester.

“De inbraken deden zich vooral voor in de woonwijk ‘t Veld, in onder meer de straten Burgemeester Capellelaan, Burgemeester Sabotlaan en Veldstraat. Recent konden er in Sijsele door de lokale politie twee personen van buitenlandse origine in een wagen met Franse nummerplaat onderschept worden waarvan er heel ernstige aanwijzingen zijn dat ze betrokken zijn bij de inbraken in Sijsele. Ze hebben een gerechtelijke voorgeschiedenis op het vlak van inbraken, werden aangehouden en voor de onderzoeksrechter geleid. Sindsdien zijn er geen inbraken meer geweest. Dit is toch wel een mooi resultaat dat te danken is aan de sterkere politie-aanwezigheid op het terrein en de goede samenwerking tussen het wijkteam en de lokale recherche van de politie.”

“Wat zeker ook een rol speelt is dat er door onze politiezone mobiele camera’s geplaatst werden in onder andere de Brugse Steenweg en de Stationsstraat, zijnde de uitvalswegen voor potentiële inbrekers”, gaat Coens verder. “Ook het Buurt Informatie Netwerk (BIN), dat buurtbewoners laat samenwerken met de politie rond criminaliteit in de buurt, is in deze belangrijk. Aan de bewoners wil ik nog meegeven dat ze steeds een bezoek door de politie kunnen aanvragen waarbij ze inbraakpreventieadvies kunnen krijgen én dat bij afwezigheid door bijvoorbeeld een buitenlandse reis er steeds kan gevraagd worden om een extra oogje in het zeil te houden.” (PDV)