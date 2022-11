Burgemeester Carine Dewaele: “60 is het nieuwe 40 geworden”

“Misschien hebben jullie op 1 januari van dit jaar gedacht ‘Help ik word 60’, maar elke nieuwe levensfase brengt nieuwe uitdagingen met zich mee”, zei burgemeester Carine Dewaele aan de 60-jarigen op het gemeentehuis.

“Geef toe: 60 is het nieuwe 40 geworden! Dit ervaren we toch zo. Op 27 oktober 2012 waren jullie hier ook toen jullie 50 jaar waren. Vandaag komen jullie al voor de vierde keer bijeen. Nu weer om herinneringen op te halen aan jullie schooltijd die hier in Lendelede begon in het eerste kleuter. Initiatiefnemers van de bijeenkomst waren Nele Vanhalst, Hilde Vinckier, Heidi Beils, Els Lagae, Bart Seynaeve en Kurt Vansteenkiste. (IB/foto CLY)