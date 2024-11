Brugse Seniorenadviesraad wil meer avondbussen

“Wij houden ons hart vast. Geen enkel nieuw Brugs gemeenteraadsraadslid heeft het woord ‘senior’ in de mond genomen”, zeggen voorzitters Monique Depraetere en Jan Vandecasteele van de seniorenadviesraad. Dinsdag 19 november hield de stedelijke seniorenadviesraad zijn laatste algemene vergadering van deze bestuursperiode.

Volgens covoorzitters Monique Depraetere en Jan Vandecasteele waren de voorbije zes jaar niet makkelijk: “Door corona hebben we minder kunnen vergaderen en door personeelswissels bij de Dienst Welzijn moesten we telkens opnieuw ambtenaren informeren.”

54 cruciale punten

Bij de aanvang van elke legislatuur houdt de seniorenadviesraad het Brugs beleidsplan onder de loep. In 2018 werden er 54 cruciale punten uit gehaald. “Vier werkgroepen zijn hiermee aan de slag gegaan, die aanpak heeft gewerkt”, zegt Monique Depraetere. “De inspraak is verbeterd. Er is naar ons geluisterd, er zijn veel zaken aangepakt. Mede op onze vraag heeft de Stad Brugge De Lijn verplicht om het nieuwe bussenplan aan te passen.”

Schepen voor Welzijn Pieter Marechal beaamt: “De inzet en de betrokkenheid van de seniorenadviesraad is van onschatbare waarde geweest. Ik wil de leden bedanken voor hun harde werk om de belangen van alle senioren – niet alleen de 21 seniorenverenigingen – te behartigen. Over enkele jaren zal 30 procent van de Bruggelingen 65-plus zijn. Senioren vormen een belangrijke doelgroep in Brugge.”

Nieuwe statuten

Recent herschreef de seniorenadviesraad zijn statuten. “Er zal meer aandacht besteed worden aan de ad hoc werkgroepen die specifieke delen van het memorandum, opgesteld na de gemeenteraadsverkiezingen, opvolgen. Daarnaast zal er een hoorzitting worden georganiseerd rond een actueel ouderenthema, waaraan alle ouderen kunnen deelnemen”, aldus Jan Vandecasteele.

Brugge wacht volgens Monique Depraetere twee grote uitdagingen: “Er is nood aan meer betaalbare woningen. De energiefacturen swingen de pan uit, maar de hoge renovatiekosten schrikken senioren af. Er dient een oplossing te komen voor het personeelstekort in de woonzorgcentra. Bij gebrek aan verzorgenden werd slechts één vleugel van het nieuwe rustoord in de Sint-Pïetersmolenwijk geopend. Zo lopen de wachtlijsten op.”

“Daarnaast kampen senioren met mobiliteitsproblemen: er zijn onvoldoende avondbussen, als je naar een voorstelling gaat, heb je geen bus meer terug. Of je moet tijdens de pauze al vertrekken.”

Jan Vandecasteele is wel verontrust: “Geen enkel van de zeventien nieuwe Brugse gemeenteraadsleden sprak in KW het woord ‘senior’ als prioriteit uit…”

Onafhankelijken

In de Brugse seniorenadviesraad zetelen vertegenwoordigers van 21 verenigingen. Een nieuw aspect voor de komende periode is dat 20 procent van de zetels in de algemene vergadering gereserveerd zal zijn voor onafhankelijke leden. Dit biedt een unieke kans voor ouderen die geen Brugse seniorenvereniging vertegenwoordigen, maar wel een passie hebben voor de doelgroep en actief willen bijdragen aan de adviesfunctie van de erkende adviesraad. Zij worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

De Seniorenadviesraad roept alle Brugse seniorenverenigingen op om tegen woensdag 1 januari 2025 te laten weten wie de algemene vergadering en de kerngroep zal vertegenwoordigen in de nieuwe legislatuur. Kandidaten voor het voorzitterschap en medevoorzitterschap dienen zich eveneens tegen woensdag 1 januari 2025 kenbaar te maken.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de cel Lokaal Sociaal Beleid van Stad Brugge viasociaalbeleid@brugge.be of via 050 44 80 20.