Brugse seksuoloog Wim Slabbinck: “Vlamingen durven nu eindelijk hulp te vragen”

“Door corona is de drempel om aan te kloppen bij de seksuoloog gevoelig verlaagd. De Vlamingen durven nu eindelijk hulp vragen”, zegt de Brugse seksuoloog Wim Slabbinck. Zijn praktijk in Gent telt al zeventien seksuologen.

“Voorlopig neem ik geen nieuwe cliënten meer aan”, staat op de website van de Brugse seksuoloog Wim Slabbinck (40) te lezen. Zijn de Vlamingen hun taboe kwijt om over hun seksuele problemen te praten? Wim Slabbinck: “Ik merk inderdaad dat er sedert de coronacrisis meer aandacht is voor de mentale gezondheid. De Vlamingen zetten sneller de stap naar een therapeut.”

“Van een stormloop is nog geen sprake. Stel dat de drempel met 1 procent verlaagd is, betekent dit niet dat ze in rijen staan aan te schuiven voor onze praktijk ‘Ruimte’. Gent heeft met zijn universiteit en veel hogescholen wel een jongere populatie dan Brugge.”

“Dat geeft een verschil, jongeren kloppen vlugger aan bij een seksuoloog dan ouderen. Er is voor ons werk genoeg in Gent. Onze praktijk ‘Ruimte’, met vestigingen in Gent en Lokeren, telt veertig therapeuten, onder wie zeventien seksuologen.”

Te veel zin

“Dat stelt ons in staat te specialiseren en maakt ‘Ruimte’ uniek in Vlaanderen. Bij mij komen er vooral cliënten met problemen rond mannelijke seksualiteitsbeleving, mensen die vinden dat ze te veel zin hebben in seks, personen met vragen rond overspel en open relaties.”

Voor Wim Slabbinck was seksuoloog worden niet de eerste roeping. Hij studeerde eerst geschiedenis aan de Universiteit Gent: “Dat had vooral te maken met mijn lerares Joke Dewitte in SASK. Zij gaf gepassioneerd les en wekte mijn interesse in geschiedenis op. Uiteindelijk veranderde ik wel na mijn bachelor van richting en koos voor een master cultuurwetenschapen.”

“Mijn masterproef ging over seksualiteit: de impact van porno op mannen en vrouwen. Het was heel fijn om dat te onderzoeken. Het leidde tot een manana in de seksuologie aan de KU Leuven.”

Blind Getrouwd

Hij heeft een wekelijkse column in Nina en is al vijf seizoenen de expert in de tv-serie Blind Getrouwd, die mee de koppels probeert te matchen. Een vreemde keuze? Wim Slabbinck: “Uit onderzoek weten we dat mensen die een verstandshuwelijk aangaan op een lager geluksniveau starten dan partners met een romantische liefdesrelatie. Maar na twee jaar groeien die cijfers naar elkaar toe. Ze beseffen dat liefde een werkwoord is, dat je moet werken aan je relatie.”

“Mijn vroegere prof Alfons Van Steenweghen zei dat verliefdheid een oogziekte is. Wie verliefd is, is niet in staat om alles realistisch in te schatten. Bij verstandshuwelijken heb je dat wel. Het is voor beide partners een uitdaging, ze vinden elkaar aanvankelijk niet noodzakelijk super aantrekkelijk. Zo’n relaties vergen tijd om zich te ontwikkelen en om raakvlakken te vinden.”

Zelfmoordcijfers

Vijf jaar geleden pakte deze seksuoloog uit met het boek Waarom mannen geen seksboeken kopen. Is er sindsdien iets veranderd? Wim Slabbinck: “Langzamerhand, zeker bij de jongere generatie mannen, groeit het besef dat de gelijkenissen met de vrouwen groter zijn dan de verschillen.”

“We zijn opgegroeid met het foute principe dat emoties iets voor meisjes zijn. Nu durven mannen eindelijk om raad vragen. Hulp zoeken voor je problemen is echt wel nodig. De zelfmoordcijfers liggen hoger bij mannen dan bij vrouwen. West-Vlaanderen piekt jammer genoeg op dat vlak. Therapie is niet alleen zaligmakend. Sommigen halen meer uit sport of uit schilderen.”

Taboe

Een groot taboe dat nog niet doorbroken is, is seksueel geweld waarvan mannen het slachtoffer zijn. Wim Slabbinck: “Ten onrechte denken wij dat alleen vrouwen verkracht worden. Eén op vijf mannen komt in aanraking met seksueel geweld, één op twintig mannen werd ooit verkracht.”

“Voor hun zestiende vooral door andere mannen, nadien vooral door vrouwen. Het probleem is dat de meeste slachtoffers dat niet durven vertellen, de drempel om klacht neer te leggen is groter dan bij vrouwelijke slachtoffers.

Orgasme

En dé vraag die vele mannen bezighoudt: does size really matter? Wim Slabbinck: “Vingers en tongen zijn betere minnaars dan penissen. Vrouwen maken meer kans om klaar te komen bij orale stimulatie. De cijfers spreken boekdelen: bij lesbische seks komt 86 procent van de vrouwen altijd of bijna altijd klaar, bij heteroseks amper 65 procent.”

“Een penis is minder efficiënt om de vrouwen een orgasme te bezorgen! Lesbische vrouwen maken meer tijd voor seks, veel heterovrouwen denken te weinig aan wat ze zelf graag hebben en nemen vaak een pleasende, onderdanige rol op.”

Seksueel plezier

“Om iedereen de kans te geven op een goed relationeel leven, is er meer seksuele vorming nodig. Op school focust men nog te vaak op wat gevaarlijk is: condooms, anticonceptie. Maar over seksueel plezier wordt gezwegen. Ik ben ervan overtuigd dat veel seksueel geweld kan ingedijkt worden, als we meer de focus leggen op wat prettig is.”