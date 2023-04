Brugse Meifoor komt er weer aan

Geen werkzaamheden in de buurt en vooral geen corona meer in het land: de 821ste editie van de Meifoor in Brugge kan op 28 april dus zonder beperkingen van start gaan. En naar traditie mogen alle Brugse kinderen op de openingsdag anderhalf uur lang gratis de attracties bezoeken.

De Meifoor in Brugge werd de voorbije jaren geplaagd door zowel de coronacrisis als door grote werkzaamheden in de buurt. “In 2020 en 2021 kon de foor helemaal niet plaatsvinden en vorig jaar moest flink geschoven worden met de attracties doordat er werken aan de gang waren voor de aanleg van de ondergrondse parking onder het Albert I-park”, legt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys uit. “Maar nu staan we dus voor een Meifoor, van 28 april tot en met 21 mei, die in perfecte omstandigheden zal kunnen plaats vinden.”

Wat staat waar?

Dit betekent dus dat de attracties en eetkramen terug op de oude vertrouwde locaties zullen geplaatst worden. Dit wil zeggen een aaneensluitend parcours van het Simon Stevinplein, ‘t Zand en het Koning Albert-park. Het Stationsplein verdwijnt dus als locatie – dit plein werd vorig jaar gebruikt als alternatief voor het Albert I-park – al zou daar enkel nog wel het gebakkraam blijven staan; op algemene aanvraag. Het Simon Stevinplein kent zoals gebruik een beperkte opstelling met eetkraam en animatie voor de jongsten. Op ‘t Zand komen de vaste waarden terug zoals de autoscooter, de bootjesmolen, de Polyp met zijn grijparmen en de G-force waar je een enorme adrenalinekick van krijgt. Voor de durvers die even zwaar over de kop willen gaan, komt ook de High Energy Booster. En verder is het hindernissenparcours van de Caraibes Folies vernieuwd door toevoeging van een waterparcours. Voor de jongsten zijn er kindermolens, miniscooters en uiteraard kunnen ze er weer eendjes vissen. De ouderen kunnen zich dan weer uitleven met onder meer de schiettenten en lunaparken. Op het Koning Albert I-park staan de grootste attracties zoals onder meer de Wild Mouse en de Take-Off. In datzelfde park komt tussen het standbeeld en de Oostmeers overigens een geheel nieuwe spectaculaire attractie te zijn maar welke dat juist is, houden de organisatoren nog even geheim.

Anderhalf uur gratis

Ook dit jaar weer wordt van de openingsdag- en avond een feest gemaakt. Alle Brugse kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud krijgen opnieuw thuis een persoonlijke uitnodiging met een kaart waarmee ze gedurende anderhalf uur – dus op 28 april tussen 16 uur 30 en 18 uur – gratis de attracties kunnen bezoeken. Diezelfde openingsdag is er omstreeks 22.15 uur ook een spetterend en diervriendelijk optreden voorzien. En even traditioneel is de verminderde prijsdag, met stevige kortingen bij de attracties, die dit jaar op vrijdag 19 mei gepland is. Twee dagen later verhuizen de attracties dan onverbiddelijk naar hun volgende kermislocatie.