Brugse kerstman Koen (51) meert aan in… Egypte: “Voor kansarme kinderen is dit de mooiste dag van het jaar”

Een Brugse kerstman is geland op de Internationale Luchthaven van Hurghada in Egypte. Hij meert aan met 30 kilo snoep en een spaarpotje voor kansarme moeders, om zo de kerstdagen door te brengen. Hij bezocht er een plaatselijk ziekenhuis en de weeskinderen van Resala Hurghada, maar ook organisaties die zorgen voor kinderen met en zonder beperking en alleenstaande moeders. Initiatiefnemer van dit warme project is Oostkampenaar Koen Hallaert, directeur in het buitengewoon lager onderwijs Wonderwijs Brugge in Assebroek.

Koen Hallaert (51) is directeur in het buitengewoon lager onderwijs Wonderwijs Brugge in Assebroek. Zijn echtgenote Isabelle Plasman geeft er les en ook hun zorghond Chica gaat mee naar school. Met hun kinderen Lune (24) en Ieben (20) wonen ze in Oostkamp. Na heel wat acties ten voordele van De Warmste Week besloten ze verder te vlammen voor hun eigen projecten in Egypte. Een extra Warm(ste) Week dus.

Kerstman

Koen is ook beheerder van de facebookpagina ‘Vrienden van de Rode Zee’ en blijft op deze manier het toerisme in Egypte promoten. Het gezin heeft hun hart verloren in Egypte. In de kerstperiode gaat Koen als kerstman en met Pasen als paashaas om er heel wat kansarme kinderen te verrassen en een leuke dag te bezorgen.

“Dankzij een goeie voorbereiding met Brussels Airlines, Three Corners Hotels & Resorts en het management van de luchthaven in Brussel & Hurghada verliep alles vlekkeloos”, vertelt Koen Hallaert vanuit Egypte. Als kerstman sprak hij op de SN3325 vlucht de passagiers toe in drie verschillende talen en had voor iedereen wat lekkers mee. Na een kleine vijf uren vliegen stonden heel wat mensen op de internationale luchthaven van Hurghada de Kerstman op te wachten.

Elfjes

In de Three Corners Hotels in El Gouna werden de kerstman en zijn drie elfjes verwelkomd door de West-Vlaamse Familie Lambrecht en honderden toeristen. “De sfeer zat er goed in. Vanuit de Rode Zee kwamen we met de boot richting het vaste land. Daar stond kameel Mickey Mouse ons op te wachten. Ook de Egyptische pers was opnieuw talrijk aanwezig om live te gaan en verslag te maken van de intrede van de Belgische kerstman”, aldus de schooldirecteur.

De Brugse kerstman meert aan in Hurghada. © gf

Met medewerking van Brussels Airlines kon meer dan 30 kilo veggie snoep mee aan boord. De kerstman bezocht Resala Hurghada, een organisatie die instaat voor de zorg van kinderen die het minder goed hebben: “Het gaat om kinderen al dan niet met een beperking of die geen ouders hebben. Daarnaast bezoeken we in Egypte een ziekenhuis voor kinderen en nierdialyse patiënten stond opnieuw.”

“Wij bezorgen deze kinderen graag de mooiste dag van het jaar. Het bezoek van de kerstman tovert een lach op hun gezicht en de sfeer is met geen woorden te beschrijven… Een warm gevoel, hier doen we het voor!”

Alleenstaande moeders

Deze Kerst vergat de Brugse kerstman de alleenstaande, kansarme moeders in Egypte niet: “Net zoals hun kinderen, krijgen zij heel weinig aandacht en ook hen wilden we opnieuw de mooiste dag van het jaar schenken. Daarom zamelden we geld in. Dankzij de actie ‘Kerstman 2024’ konden we maar liefst 1.600 euro verzamelen, dit is zo’n 80.000 Egyptische pond. De giften kwamen uit België, Nederland en Duitsland.”

“Zo konden we honderd kansarme moeders van Resala Hurghada elk 500 Egyptische pond (10 euro) schenken. De rest van het geld wordt verdeeld over de verschillende projecten”, aldus Koen Hallaert.