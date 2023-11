Brugse Buurtcheques worden opgetrokken tot 250 euro

De Brugse Buurtcheque viert in 2024 haar twintigjarig bestaan. Al twee decennia lang versterkt deze cheque de sociale cohesie in Brugse buurten. Dit door financiële, logistieke en praktische ondersteuning te bieden bij het organiseren van diverse buurtevenementen. Ter ere van dit jubileum kondigt de Stad enkele vernieuwingen van het reglement aan om de ondersteuning aan buurtcomités nog meer te verbeteren.

Schepen van Preventie Mathijs Goderis legt uit: “We trekken de buurtcheque op van 200 naar 250 euro! De vele kosten voor de buurtcomités zijn gestegen, dus is het maar logisch dat we ook de subsidie optrekken. Erkende buurtcomités kunnen nog steeds tot drie keer per jaar een buurtcheque aanvragen. Een buurtcheque aanvragen wordt ook eenvoudiger. Buurtcomités kunnen voortaan een eenmalige erkenning aanvragen. Daarmee krijgen ze eenvoudiger toegang tot het uitgebreide aanbod van de Brugse Buurten, zoals onder meer buurtcheques en buurtoppepper.”

Vereenvoudigde aanvraagprocedure

“Met het twintigjarig bestaan van de buurtcheque, leggen we de nadruk op het versterken van betekenisvolle relaties en sociale netwerken”, benadrukt Pablo Annys, schepen van sociale zaken en voorzitter van Mintus. “Door de ondersteuning van buurtinitiatieven zorgen we voor meer sociaal weefsel én solidariteit in de Brugse buurten. Dankzij de buurtcheques creëren we betrokkenheid en zorgen we ervoor dat de Bruggeling actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.”

“Naast financiële tegemoetkoming biedt de Brugse Buurten erkende buurtcomités de mogelijkheid om vergunningen, verzekeringen en materiaalontleningen via de vereenvoudigde aanvraagprocedure te regelen. Het blijft niet beperkt tot financiële steun, ook culturele verrijking wordt gestimuleerd door jaarlijks de mogelijkheid te bieden een artiest uit het aanbod van de Brugse Buurten te boeken. Nu de administratie hierachter vereenvoudigd is, hopen we stellig dat nog meer Bruggelingen de weg vinden naar de buurtcheques ”, sluit schepen Mathijs Goderis aan.

Sociale sfeer

“We nodigen de Brugse buurtcomités van harte uit om zich te laten erkennen en deel te nemen aan het diverse aanbod. Dit is een uitgelezen kans om bij te dragen aan de bruisende en sociale sfeer van Brugge. De buurtcheque blijft een waardevol instrument en stimulans om buurtbewoners samen te brengen en de lokale gemeenschap te versterken”, schepen Pablo Annys.

Alle benodigde informatie, erkenning aanvragen of een aanvraag indienen kan eenvoudig via de website van Stad Brugge of rechtstreeks bij de Brugse Buurten. “We kijken uit naar de voortzetting van twintig succesvolle jaren en naar een nog levendigere en hechtere gemeenschap in Brugge”, aldus Mathijs Goderis.