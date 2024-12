Brugs slachtoffer van seksueel misbruik betoogt voor installatie van nieuwe gemeenteraad tegen uitspraak van toekomstig cultuurschepen

Vlak voor de installatie van de nieuwe Brugse gemeenteraad zal Bart Deschacht maandagavond betogen tegen de recente uitspraken van toekomstig cultuurschepen Doenja Van Belleghem (CD&V). Zij noemde op de sociale media de tv-reeks ‘Godvergeten’ een complot van gepensioneerd priester Rik Devillé om de Kerk ten gronde te richten.

Bruggeling Bart Deschacht (46), gewezen vertaler Nieuwgrieks, zegt zelf een slachtoffer van de gewezen Brugse bisschop Roger Vangheluwe te zijn. Pas begin dit jaar diende hij bij de lokale politie een klacht in, met de vraag om zijn verklaringen toe te voegen aan Operatie Kelk. Nadien trok hij naar het Comité P, omdat hij vond dat de lokale politie zijn klacht wegens seksueel misbruik onvoldoende ernstig nam.

Intiem gesprek

Hij heeft geen dossier ingediend bij het Meldpunt van de Kerk: “Ik weiger dit uit zelfrespect. Ik wil geen dadingsovereenkomst ondertekenen om een schadevergoeding van 1500 euro te krijgen, in ruil voor zwijgplicht. Roger Vangheluwe leeft nog altijd als een gepriviligieerd man in het verborgene in een klooster in Zuid-Frankrijk, hoewel hij zijn titel van bisschop kwijt is. Als leek hoort hij, indien hij het nodig heeft, bij het OCMW en leefloon aan te vragen.”

Over Roger Vangheluwe zegt Bart Deschacht het volgende: “Toen ik mij in 1989 voorbereidde op mijn plechtige communie, moest ik met andere kinderen voor de catechese op retraite in een hoeve. De laatste dag kwam Roger Vangheluwe op bezoek. Eén voor één moesten de vormelingen bij hem naar een slaapkamer gaan voor een ‘pastoraal’ gesprek. Ik moest op een bed plaatsnemen rechtover de toenmalige bisschop, op een armlengte afstand. Hij vroeg mij of ik al erecties gehad had en voegde er snel aan toe: je moet je niet schamen, ik heb dat ook wel eens.”

“Ik was totaal van slag. Die seksuele toespelingen riepen herinneringen op aan de sussende woorden van een oude man, die mij vier jaar eerder, in de zomer van 1985, verkrachtte in de douches van de Lac van Loppem en mij enkele deken nadien opnieuw liet verkrachten door twee andere mannen. Jarenlang heb ik met niemand over die feiten gesproken, pas in 2021 ben ik in therapie gegaan. Ik kan al vier jaar niet meer werken, nochtans was ik jarenlang vertaler op de Griekse ambassade.”

Stress

“Ik ben tijdelijk invalide: ik ben onder andere hypersensistief en hypervigilant, ik lijd aan het posttraumatisch stresssyndroom. Uiteraard moet ik zelf via therapie proberen om mijn mentale problemen op te lossen. Maar het is ook noodzakelijk dat onze Brugse samenleving het mentale lijden van slachtoffers erkent. Niet enkel op papier, er is een context nodig waarin heling mogelijk wordt. Hetgeen Doenja Van Belleghem, toekomstig cultuurschepen, deed, heeft een averechts effect.”

Op Facebook postte de huidige fractieleider van CD&V Brugge onder meer het volgende naar aanleiding van het pausbezoek in september : “Wie goed toekijkt, heeft door dat de tv-reeks ‘Godvergeten’ deel uitmaakt van een groter plan. De getuigenissen van de slachtoffers komen goed uit voor de bijzondere missie van Rik Devillé om de Kerk van binnenuit ten gronde te richten. Dat is zijn doel. Het ‘infotainment’ van ‘Godvergeten’ en het activisme van de makers – geen journalistiek – vervolledigen het plaatje.”

Bewijzen?

Die woorden zijn bij Bart Deschacht, die eerder dit jaar naar aanleiding van het pausbezoek aan de Sint-Salvatorskathedraal betoogde, in het verkeerde keelgat geschoten: “Uiteraard heeft Doenja Van Belleghem het recht op vrije meningsuiting, mijn actie is ook niet gericht tegen haar als persoon. Maar zij staaft haar kritiek op de documentaire ‘Godvergeten’ niet. Indien zij bewijzen heeft over het complot van Rik Devillé, dat ze er dan mee voor de dag komt.”

Dat precies Doenja Van Bellghem, die twintig jaar lang, ten tijde van Roger Vangheluwe, deel uitmaakte van de persdienst van het Brugse bisdom, die kritiek uit op ‘Godvergeten’, wekt niet alleen bij Bart Deschacht vraagtekens op. “Die woorden zullen afstralen op het volledig stadsbestuur”, vervolgt de activist. “In een stad waar trauma’s eindelijk zouden moeten kunnen helen, is het immers verwerpelijk slachtoffers/overlevers van seksueel misbruik te confronteren met een beschuldiging van die aard zonder daar verder transparant over te zijn.”

“Het werk van Rik Devillé heeft geleid tot de documentaire Godvergeten, en die tv-reeks op zijn beurt tot maatschappelijke verontwaardiging. En die maatschappelijke verontwaardiging heeft op haar beurt geleid tot de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. Is Doenja Van Belleghem niet op de hoogte van het werk van die commissie? Of is het haar gewoon ontgaan dat haar partij (CD&V) ook meegestemd heeft toen de 137 aanbevelingen van die onderzoekscommissie unaniem goedgekeurd werden eerder dit jaar?”

Aanbevelingen

Volgens Bart Deschacht zal Doenja Van Belleghem, als zij over vier jaar cultuurschepen wordt, rechtstreeks geconfronteerd worden met de uitvoering van die aanbevelingen: “Een heel mooi voorbeeld is aanbeveling 39: Sensibiliseer provincies, steden en gemeenten om standbeelden, gedenkplaten, monumenten… op te richten, in overleg met slachtoffer(s)(verenigingen), zodat zij de symbolische erkenning waarnaar zij vragen ook effectief krijgen.”

Wanneer Doenja Van Belleghem in 2029 de fakkel overneemt van Nico Blontrock, zal zij zich er bewust van moeten van zijn, dat haar mening niet langer de enige denkpiste is waar ze rekening mee zal moeten houden bij het mee bepalen van het beleid. Het is immers zuur wanneer je na je schriftelijke getuigenis bij de parlementaire onderzoekscommissie in Brussel langs alle kanten bedankt, zelfs geprezen wordt, voor je bijdrage en moed, als lokaal een ijskoude betonnen muur de weg naar heling nog steeds verspert. In Brussel hebben ze alvast begrepen dat er op dat vlak lokaal ook nog heel wat werk verzet moet worden. De kerk van Male bijvoorbeeld vermeldt nog altijd dat ze ingehuldigd werd door Roger Vangheluwe.”

Wantrouwen

Met zijn vreedzaam protest wil Bart Deschacht maandagavond enkel uitdrukking geven aan het wantrouwen dat deze gang van zaken opwekt: “Ik verzet mij niet tegen de benoeming van Doenja Van Belleghem tot cultuurschepen. Maar ik roep haar op om haar beweringen in te trekken, te nuanceren of te staven.”

“Indien zij weet heeft van foute, immorele of zelfs illegale houdingen en/of daden van de makers van Godvergeten, en/of Rik Devillé, dan roepen we haar op om in ieders belang hierover open en transparant te zijn. Dat niet doen, komt neer op zwartmakerij van journalisten, en van een heel warme man.”

Lasterlijke aanval

Doenja Van Belleghem reageert als volgt op de betoging: “Ik werkte van 1995 tot 2016 in dienst van het bisdom Brugge. Ik was er als adjunct-perschef niet verantwoordelijk voor het misbruikbeleid van het bisdom Brugge. Persoonlijk heb ik steeds, en reeds van voor het ontslag van de toenmalige bisschop van Brugge in 2010, gepleit voor nultolerantie tegenover daders van seksueel misbruik. Mijn standpunt is ongewijzigd.”

“De persoon van deze actie is mij onbekend. Hij vormt zich blijkbaar een oordeel over mij op basis van mijn vorige werkomgeving en mijn persoonlijke profiel op sociale media. Ik ervaar de actie van deze persoon als een lasterlijke aanval op de partij en op mij persoonlijk. Er is geen enkel verband tussen de klachten van deze man en mijn toekomstige politieke opdracht.”