Brugs koppel kookte op oudejaar voor dertig daklozen

Nancy Bostyn en Guy Bonneure, een koppel uit Assebroek, heeft op oudejaar dertig maaltijden voor Brugse daklozen bereid. Ze kregen een feestmenu, met kalkoenfilet in champignonsaus, voorzien van warme groentjes en gratin aardappeltjes. “Ik weet wat het is, dakloos zijn. Na mijn echtscheiding heb ik twee jaar op straat geleefd”, zegt initiatiefnemer Guy Bonneure.

Ere wie ere toekomt, het idee om voor de Brugse daklozen te koken, kwam van Nancy Bostyn (52). Zij is verpleegster in het woonzorgcentrum Ten Boomgaarde in Sint-Michiels en is al drie jaar de levensgezellin van Guy Bonneure (46), die werkt in het ontmoetingscentrum d’Abdij in Steenbrugge en als flexi voor een traiteur werkt.

Echtscheiding

“Tien jaar geleden ben ik op straat beland, na een echtscheiding. Ik was alles kwijt”, vertelt Guy Bonneure. Hij heeft in die periode in de wintermaanden zelf noodgedwongen vele nachten geslapen in de opvang voor daklozen, die toen enkele godshuisjes in de Boeveriestraat ter beschikking had.

“Gelukkig kon ik ook een tijdje bij mijn ouders terecht. Maar in 2020 overleed mijn mama en dag op dag een jaar later mijn papa. Ik raakte in een vicieuze cirkel en probeerde via cohousing met vriendinnen de kosten te delen. Maar het waren geen succesvolle relaties, ik werd verliefd op de verkeerde vrouwen.”

“Ik wou geen vriendin meer, tot ik op 1 april 2021 online Nancy Bostyn leerde kennen. Een uit de hand gelopen aprilgrap! We kennen elkaar nu al ruim drie jaar en wonen al twee jaar samen in Assebroek. ‘t Gaat heel goed tussen ons!”

Voedseloverschoten

Als verantwoordelijke voor de catering bij ontmoetingscentrum d’Abdij en als flexi bij een cateraar wordt Guy Bonneure vaak geconfronteerd met voedseloverschotten: “Groepen reserveren voor 25 personen en er dagen er slechts 20 op. De Zusters brachten die overschotten in het verleden naar Mensa, het opvangcentrum voor vrouwen. Maar onlangs zat ik met voedselresten voor veertig personen. Teveel voor dat vrouwenhuis. Toen dacht ik aan het home voor daklozen.”

“Normaal gezien zouden we oudejaar met collega’s doorbrengen. Een uitgebreide en rijke maaltijd. Mijn vriendin Nancy vroeg zich af wat daklozen op zo’n avond eten. Zij stelde voor om voor hen te koken op oudejaar. Een late ingeving, aanvankelijk zocht ik sponsors. Ik belde de laatste dag van het jaar onder meer naar Horeca Total. Ze zagen zo’n initiatief wel zitten, maar mijn vraag kwam te laat. Bijgevolg zijn we zelf naar de Liddl gegaan en hebben we gezocht naar ingrediënten voor een lekkere, betaalbare en verse maaltijd die redelijk snel klaar is.”

Kalkoen met champignons

“De keuze viel op kalkoen, met champignons, witlof, erwtjes en worteltjes. Enkel het dessert was bereid: drie brownie en citroentaarten van de Liddl. Het heeft ons in totaal 200 euro gekost. Omdat we thuis slechts over een klein kookfornuis beschikken, hebben we de dertig maaltijden in vijf keer moeten bereiden. Nancy was mijn commis in de keuken, ze sneed de groentjes, terwijl ik bakte en kookte. Mijn jarenlange ervaring in de cateringsector kwam goed van pas.”

“Via een vriend en de slager, voor wie ik als flexi werk, konden we beschikken over warmhoudtoestellen. Want we moesten de maaltijden vooraf warm leveren in Huize Minnewater, waar dertig daklozen kunnen overnachten. Om de privacy van de daklozen te respecteren, mochten we niet aanwezig zijn tijdens de maaltijd.”

Gesmaakt

“Deze ochtend hebben we alle materiaal, perfect gewassen, proper kunnen ophalen. De verantwoordelijke voor de nachtopvang zei dat de Brugse daklozen aangenaam verrast waren: na een dag in de gietende regen werden ze op oudejaar getrakteerd op een feestmaaltijd. Ze hebben er naar verluidt van genoten, alles was op!”

Mintus-voorzitter Pablo Annys beaamt: “Thibault van onze nachtopvang vertelde mij dat de daklozen enorm dankbaar waren voor dit initiatief. Het heeft hen gesmaakt! Recent hebben we de capaciteit van onze nachtopvang in Huize Minnewater gevoelig uitgebreid. Alle dertig bedden worden deze winter goed gebruikt.”

“Het is natuurlijk een tijdelijke oplossing, want het Huis van de Bruggeling zal over enkele jaren zijn intrek nemen in Huize Minnewater. We zijn op termijn op zoek naar een definitieve stek voor de daklozen.”