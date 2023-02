Brugs hulpkonvooi vertrekt naar Oekraïne

Twee vrachtwagens geladen met hulpgoederen voor de inwoners van de Oekraïense stad Kopychyntsi stonden woensdagavond vertrekkensklaar aan het stadsmagazijn in Brugge.

Burgemeester Dirk De fauw, schepen Pablo Annys en algemeen directeur Colin Beheydt ontvingen in december in het stadhuis Bogdan Kelichavyi, burgemeester van Kopychyntsi, en spraken toen af dat Brugge materiële hulp zou bieden. De firma Esser staat in voor het transport, dat gefinancierd wordt door het stadsbestuur, maar ook ECS logistieke groep uit Zeebrugge sponsorde het vervoer. (CGRA)