Bruggeling onder de loep (96): Raoux-Manceaux,drukker voor Gezelle

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten, maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Raoux-Manceaux, drukker voor Gezelle.

Het moet niet altijd een onbekende Bruggeling zijn die deze revue passeert. Het mag ook eens een echtpaar zijn zoals dat van Pierre en Leonie Raoux-Manceau. Pierre Raoux werd op 8 september 1845 in Assebroek geboren als oudste zoon van de ongehuwde Francisca Lagast. Na haar huwelijk met de timmerman Edmond Raoux werd hij als zijn zoon in 1850 gewettigd. Pierre volgde lessen aan de Brugse Academie en ging in de leer als steendrukker bij Jacob Petyt, de schoonvader van de bekendere drukker-uitgever Karel Van de Vyvere-Petyt die zijn zaak had op de hoek van de Steenstraat met de Zilverstraat. Via Jacob Petyt kwam Pierre Raoux in contact met figuren zoals Adolf Duclos en Jean Baptiste Bethune.

Eigen steendrukkerij

Mogelijk met steun van deze laatste en van Henri Desclée, stichter van de Sint-Augustinusdrukkerij, trok Pierre in 1874 op studiereis naar Parijs en Italië. Daar bestudeerde en kopieerde hij vooral middeleeuwse manuscripten en drukken om later te gebruiken voor liturgische uitgaven. Bethune wou Raoux immers de leiding geven over de lithografische afdeling van de Sint-Augustinusmaatschappij, de Brugse tak van de uitgeverij van Desclée. Raoux ging echter niet op dit voorstel in en stichtte in oktober 1879 zijn eigen steendrukkerij in de Waalsestraat – later gevestigd in de Noordzandstraat – die hij samen met zijn echtgenote Leonie Manceau uitbaatte. Zijn drukkerij, waar een tiental werknemers tewerkgesteld werden, was gespecialiseerd in het drukken van devotieprenten, menu’s, diploma’s, gelegenheidsgedichten, briefhoofden en partituren. Een belangrijke klant was Guido Gezelle voor wie Raoux het tijdschrift Rond den heerd drukte. Ook de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis rolden er van de persen. Pierre Raoux overleed in Brugge op 3 oktober 1917.

Portret van Pierre Raoux. (foto Hoofdbibliotheek Biekorf Brugge) © Chris Weymeis

Hoger niveau

Leonie Manceau werd geboren op 10 oktober 1850 in Torhout. Zij huwde in januari 1881 met Pierre Raoux, maar het huwelijk bleef na enkele miskramen kinderloos. Leonie had gevoel voor handeldrijven en dankzij haar kennis als leerkracht bracht ze het drukkersbedrijf van haar man zakelijk op een hoger niveau. Zo nam ze de, in belangrijke mate Franstalige, correspondentie voor haar rekening. Na het overlijden van haar echtgenoot verhuisde ze naar het Oost-Vlaamse Lochristi. In Brugge woonde ze bij haar verhuis in de Guido Gezellelaan, waar ze als wijnhandelaarster stond ingeschreven. Over de vrouwen met wie Guido Gezelle correspondeerde vindt tot 4 januari 2025 in de hoofdbibliotheek Biekorf aan de Kuipersstraat een interessante tentoonstelling plaats. (Chris Weymeis)