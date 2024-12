Bruggeling Dominiek eert overleden vriend Sander met oude werkpet boven toog van zijn stamcafé: “Zo nog steeds een beetje bij ons”

Bruggeling Dominiek Van den Bussche stelde een mooi gebaar om zijn nochtans al in 2012 overleden goede jeugdvriend Lucien ‘Sandertje’ Leuridon te eren. Sander werkte bij de intussen opgedoekte Brugse brouwerij Aigle Belgica en Dominiek liet diens oude werkpet uit de jaren ‘40 boven de toog van zijn stamcafé hangen. “Sander leerde me op café gaan.”

Dominiek Van den Bussche (61) uit Sint-Michiels bij Brugge nodige onlangs een aantal vrienden uit in café De Hoptimist voor een opmerkelijk eerbetoon aan Lucien ‘Sander’ Leuridon. Hij liet de pet, daterend uit de jaren ‘40 en die deel uitmaakte van zijn werkuniform bij een Brugse brouwerij, boven de toog hangen.

Gekend figuur

Sander, of liefkozend Sandertje, zoals hij door quasi iedereen genoemd werd, werd geboren op 22 februari 1923 in Sint-Andries bij Brugge en werkte jarenlang voor de intussen opgedoekte Brugse brouwerij Aigle Belgica. Hij kan niet met de auto rijden en werkte als zogenaamde ‘convoyeur’ om de chauffeur bij te staan bij het leveren van bier in de brede regio. Hij huwde met Leontine Dewyse, die als au pair werkte bij het gezin waar Dominiek Van den Bussche de jongste van zes kinderen was. Sander en Leontine bleven kinderloos, doordat Leontine geen kinderen kon krijgen. “Wij woonden in de Boeveriestraat in Brugge. Mijn vader had een functie bij de provincie. Doordat we zo’n groot gezin hadden en door de slechte gezondheid van mijn moeder, die vaak in het hospitaal lag, kwam er een au pair helpen en dat was dus de echtgenote van Sander. En zo werd Sander eigenlijk zelf ook een vriend aan huis”, vertelt Dominiek, die op de HR-dienst werkt bij hogeschool Howest. “Ik was toen eigenlijk nog een kind, van een jaar of zes, toen hij al een volwassen persoon was. Op één of andere manier keek ik naar hem op omdat hij zoveel ‘volkse wijsheid’ meebracht. Toen ik nog kind was leerde hij me fietsen, vissen, zwemmen en muziek spelen. Hij speelde in de fanfare, waar ik echt naar opkeek, en bovendien ging hij graag op café. Op café gaan en ‘tussen de mensen zijn’ was dan ook iets dat ik van hem leerde.”

Ook Christel Bicler (63) speelt een rol in dit opmerkelijke verhaal. Ze woonde als kind in de Parmentierlaan in Knokke waar haar ouders een bierdepot hadden van waaruit de horeca en ook wel particulieren in Knokke en omgeving werden beleverd. Sander kwam er ook langs om bier vanuit de brouwerij Aigle Belgica te leveren. Met zijn humor en charme kon hij ook daar de familie, en dus ook Christel, charmeren. Net als Dominiek leerde ook zij het caféleven kennen via Sander. “En zo werden Dominiek en ik via Sandertje ook goede vrienden en dat zijn we al die jaren gebleven”, zegt Christel, die jarenlang heeft gewerkt als kapster. “Als we samen op stap waren, maakten we altijd veel plezier. Ik weet dat Sander altijd een fotootje van Christel in zijn portefeuille bewaarde, ze was zijn oogappel”, vult Dominiek aan.

“Je moet weten dat brouwerij Aigle Belgica in die tijd bier leverde aan meer dan achthonderd cafés. Zo kwam Sander natuurlijk overal én kende hij enorm veel mensen. Een leuke anekdote: in onze kinderjaren dronken wij natuurlijk nog geen alcohol. En hij zei dan dat ik mijn limonade veel te vlug opdronk en dat ik beter zou kiezen voor een ‘latje chocola’. Het was de tijd dat je in de cafés nog overal, vooral ten behoeve van de kinderen, een reepje chocolade kon krijgen.”

‘De klakke’

En dan is er nog het verhaal van de pet of ‘de klakke’ van Sander. Dominiek Van den Bussche legt uit: “In 1977 werd Aigle Belgica overgenomen door Jupiler en er was geen plaats meer voor Sander. Hij moest zijn uniform afgeven, maar de kepi die erbij hoorde, hield hij voor zichzelf. Hij heeft daarna nog voor drankenhandel Van Maele in Sint-Michiels gewerkt. Sander is overleden op 18 november 2012. Toen ook zijn echtgenote Leontine overleed, is de pet van Sander bij mij terechtgekomen. Maar het lijkt me een beter idee om Sander te eren door zijn pet een plaatsje te geven boven de toog van mijn stamcafé. Ook zijn oude werkmakker van bij Aigle Belgica Erik Slabinck is trouwens afgekomen voor dit moment. Op die manier blijft Sander toch steeds een beetje bij ons.”