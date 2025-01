Brugge zoekt nieuwe bestemming voor Militaire Kapel

Personen, verenigingen of ondernemers die op zoek zijn naar een exclusieve ruimte in hartje Brugge kunnen misschien terecht in de voormalige Militaire Kapel. De stad zoekt immers een nieuwe invulling voor dit gebedshuis.

De Militaire Kapel, oorspronkelijk de kloosterkapel van de zusters kartuizerinnen, aan de Kartuizerinnenstraat, staat al een tijdje leeg. “De kapel heeft een ideale ligging en biedt tal van mogelijkheden om uit te groeien tot een inspirerende plek voor zowel inwoners als bezoekers”, aldus schepen van eigendommen Pieter Marechal. “Om de kapel een zinvolle invulling te bezorgen, wordt daarom een oproep gelanceerd naar geïnteresseerde kandidaten.”

De binnenruimte van de kapel biedt heel wat mogelijkheden om er een levendige(re) en inspirerende plek van te maken. Daarom worden private partijen uitgenodigd om voorstellen te doen voor een tijdelijke invulling. “Op die manier willen we een bruisende plek creëren die niet enkel zorgt voor een culturele meerwaarde, maar tevens bijdraagt aan het economisch en sociaal leven in Brugge”, aldus de schepen.

Om die reden lanceert het stadsbestuur een oproep en hoopt hij voorstellen te ontvangen die het monument een dynamische bestemming geven. De nadruk ligt vooral op een creatieve en waardevolle invulling die past binnen de context van de stad.

Geïnteresseerden krijgen een redelijke termijn om eventuele investeringen in de inrichting terug te verdienen. De ruimte wordt immers ter beschikking gesteld in zijn huidige staat. Dat betekent onder andere zonder sanitaire voorzieningen en met een beperkte technische uitrusting. De stad is niet zinnens om uitgebreide restauratiewerkzaamheden uit te voeren, behalve tussenkomen die strikt noodzakelijke zijn in verband met de veiligheid van de toekomstige functies.

Volgens schepen Pieter Marechal moeten mogelijke voorstellen zowel inhoudelijk als financieel worden uitgewerkt. Daarna zal het stadsbestuur een keuze maken op basis van de meest wenselijke en haalbare optie. (CW)