Brugge zoekt honderden vrijwilligers voor De Warmste Week

Van 18 tot en met 24 december strijkt De Warmste Week, de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT, opnieuw neer in Brugge. Dit jaar staat het thema eenzaamheid centraal. Tijdens deze week zijn er live-uitzendingen van VRT en optredens op het sfeervolle ’t Zand. Om van dit hartverwarmende evenement een groot succes te maken, is Stad Brugge op zoek naar honderden vrijwilligers van zestien jaar en ouder.

“Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor het vlotte verloop van De Warmste Week. Om dit bijzondere evenement tot een groot succes te maken, zoeken we honderden enthousiastelingen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Divers takenpakket

Vrijwilligers kunnen als seingever bezoekers verwelkomen, fietsers vriendelijk verzoeken om af te stappen en erop toezien dat herbruikbare bekers correct worden ingeleverd. Anderen helpen met het inzamelen en stapelen van deze bekers, zodat ze hergebruikt kunnen worden.

Wie houdt van afwisseling, kan aan de slag als allround ondersteuner en collega’s helpen met uiteenlopende taken, zoals het plaatsen van hekken, het overnemen van pauzes of het soepel laten verlopen van het evenement. Ook is er een belangrijke rol weggelegd voor het team dat zorgt voor een nette omgeving, door vuilnisbakken leeg te maken en rondzwervende bekers naar de inzamelpunten te brengen.

Warme soep

Voor hun bijdrage ontvangen vrijwilligers een vergoeding van twintig euro per shift, met een maximum van twee shifts per dag. Daarnaast krijgen ze water, koffie en warme soep. Wie twee opeenvolgende shifts werkt, wordt bovendien getrakteerd op een smakelijk broodje. Vrijwilligers worden uitgerust met een fluohesje en al het nodige materiaal.

Meer info is terug te vinden op www.brugge.be/dww