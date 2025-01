Brugge wil politie in Zeebrugge uitbreiden

“Hoe kan de politie de veiligheid garanderen, als er geen permanentie ‘s nachts in Zeebrugge?” Die vraag opperde oppositieraadslid Maaike De Vreese (N-VA) maandagavond tijdens de gemeenteraad. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wil de aanwezigheid van de politie in Brugge noord uitbreiden.

Tijdens de Brugse gemeenteraad van 16 december 2024 werd het fenomeen van overlast door jongeren in de Zeebrugse woonkern al een eerste keer aangekaart. “De Lokale Politie ging daarom de wijkwerking uitbreiden, maar heeft geen permanentie ’s nachts in Zeebrugge. De rijtijd van het Brugse politiehuis naar Zeebrugge voor een interventie is twintig minuten”, hekelt Maaike De Vreese (N-VA).

Harde beelden

Ze voegt er nog aan toe dat tijdens de warmste week er op de sociale media verschillende filmpjes van serieuze vechtpartijen tussen jongeren op ‘t Zand circuleerden: “In plaats van De Warmste Week zagen we de hardste beelden. De problematiek van vechtpartijen tussen en overlast door jongeren mogen we niet minimaliseren, maar moet de politie in kaart te brengen en daders streng straffen. Deze feiten zijn absoluut ontoelaatbaar en vragen een zeer kordate aanpak.”

Maaike De Vreese vroeg burgemeester Dirk De fauw hoe hij zal vermijden dat dit soort incidenten zich nogmaals voordoen: “Er werden inmiddels een tiental jongeren geïdentificeerd, werden die ook voorgeleid en is er toepassing van het snelrecht? Hoe zal u voorzien in de veiligheid in Zeebrugge, ook ’s nachts? Er is nood aan meer informatiedeling met de scheepvaartpolitie.”

Filmpjes

Stefaan Sintobin (VB) zei dat zijn partij niet met plezier zo’n filmpjes op Facebook zet: “De mensen moeten weten dat het in Brugge niet altijd een goed nieuws show is. De daders moeten gestraft worden. Waarom heeft de politie in burger niet meteen gesignaleerd dat er een vechtpartij was? Moet er niet meer zichtbare politie zijn?

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) antwoordde: “Er is inderdaad geen vaste permanentie van de lokale politie in Zeebrugge. Dat geldt ook voor de andere deelgemeenten. Maar daar is men sneller ter plaatse aanwezig dan in het noorden van Brugge. Enkel bij dringende interventies treedt de scheepvaartpolitie wel op onze vraag op. De criminaliteitscijfers wijzen niet op meer feiten in Zeebrugge. Toch willen we investeren in meer politie in het noorden.”

Blokkades

“Wat De Warmste Week betreft, heeft de politie fiks geïnvesteerd, met blokkades, zodat niemand met een wagen op ‘t Zand op de massa kon inrijden. De invalswegen werden permanent bewaakt. Er deden zich vechtpartijen in de Artoisstraat en de Eiermarkt voor. Dat waren the usual suspects, vijftien jongeren die in een hoekje met elkaar op de vuist gingen. Het opsporingsonderzoek is aan de gang.”

Maaike De Vreese (N-VA) pleitte voor een plaatsverbod voor deze jongeren die geregeld amok maken. “Straffen is de taak van het parket en de rechtbank. De politie kan niet alles voorkomen”, aldus Dirk De fauw.