Brugge wil meer inzetten op gratis bussen en het ‘zoekverkeer’ ontmoedigen

“Hoe zal Brugge in de toekomst verkeersinfarcten vermijden, zoals in de eindejaarsperiode?” Die vraag opperde Stefaan Sintobin (VB) tijdens de gemeenteraad. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) denkt aan bewonersparkeren in de hele binnenstad en aan gratis busshuttles vanop de randparkings.

Stefaan Sintobin (VB) kreeg bijval vanuit onverwachte hoek. Sandra Wintein (Vooruit) stelde vast dat veel toeristen de binnenstad blijven binnen rijden, ook al zijn de ondergrondse parkings vol: “Ze veroorzaken files in woonbuurten. Er is nood aan een betere bewegwijzering en een app naar de parking aan het station.”

Bewonersparkeren

Volgens Dirk de fauw viel de verkeershinder nog mee, als je uitrekent hoeveel bezoekers Brugge in december kreeg: “Hét probleem is het zoekverkeer: de auto’s met buitenlandse nummerplaten die de stad nog inrijden. Nochtans wed de bewegwijzering, met aanduiding van vrije parkeerplaatsen, recent verbeterd.”

“Globaal genomen is er massaal gebruik gemaakt van de fiets en van het gratis openbaar vervoer. We zullen dus in de toekomst nog meer moeten inzetten op gratis bussen van en naar de randparkings.”

“Onze mobiliteitsdienst onderzoekt of er in de hele binnenstad bewonersparkeren kan ingevoerd worden. Sommige wijken ondervinden geen hoge parkeerdruk.”