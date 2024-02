Brugge wil klooster van de Rode Nonnen voor 1,6 miljoen euro aankopen

De NV Katelijne wil het klooster van de Rode Nonnen in de Katelijnestraat verkopen. Omdat het pand gebruikt wordt als klaslokalen voor de stedelijke Academie wil Brugge haar voorverkooprecht uitoefenen en het klooster aankopen. De vraagprijs bedraagt 1,6 miljoen euro.

Stad Brugge is sinds augustus 2023 huurder van diverse ruimtes voor de Stedelijke Academie in het Redemptoristinnenklooster in de Katelijnestraat 105 voor een periode van 25 jaar. De eigenaar van het klooster, NV Katelijne, heeft besloten om het pand te verkopen. Als huurder heeft Stad Brugge een voorkooprecht. Aan de Gemeenteraad zal voorgesteld worden om dit voorkooprecht uit te oefenen.

Kalvarietuin

De koopovereenkomst omvat meer dan alleen de ruimtes die op vandaag worden gehuurd door Stad Brugge. Momenteel is Stad Brugge al eigenaar van de achterliggende tuin met relicten en tuinmuur, en binnenkort zal zij ook eigenaar worden van de ‘Kalvariebergtuin’. Het klooster, inclusief de tuin en de voormalige oranjerie aan de Visspaanstraat, is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

De verhuurder, NV Katelijne, heeft aan de Stad gevraagd of ze haar voorkooprecht wenst uit te oefenen. Volgens schepen van Eigendommen en Financiën Mercedes Van Volcem betaalt Brugge momenteel jaarlijks een huur van 94.758,12 euro: “Dat komt overeen met ongeveer 17 jaar huur in vergelijking met de voorgestelde verkoopprijs: De aankoop van dit gebouw is dus een goede zet. Zo is ook de toekomst van de school verzekerd.”

Leslokalen

Met andere woorden: de stadskas zal ongeveer 1,6 miljoen euro moeten ophoesten voor deze aankoop. Burgemeester Dirk De fauw heeft deze vraag zorgvuldig overwogen en oefent graag het voorkooprecht uit: “Het voormalige klooster heeft niet alleen een historische waarde, maar is dankzij haar indeling en ligging ook uiterst geschikt om de lessen van de Stedelijke Academie in te organiseren. Als we het pand niet kopen, moeten we een nieuwe zoektocht opstarten om nieuwe leslokalen te vinden en in te richten. Ook dat zou kosten meebrengen.”

“Ik ben blij dat dit pand in goede staat verkeert en we zullen er ook als een goede huisvader voor zorgen. Het pand is recent gerenoveerd en aangepast in functie van het organiseren van lesactiviteiten. We gaan ervan uit dat er nu geen extra kosten nodig zullen zijn om het gebouw te renoveren. Het is onze verantwoordelijkheid om dit erfgoed te koesteren en te bewaren voor toekomstige generaties”, zegt schepen van Facilitair Beheer Minou Esquenet.

Atelier

Schepen van Onderwijs Jasper Pillen vult aan: “We zien deze aankoop van de ingehuurde ruimtes als de verankering op langere termijn van de aanwezigheid van stedelijke onderwijsactiviteiten op deze historische locatie. Het kunstenonderwijs heeft al een mooie geschiedenis in de Katelijnestraat en deze cluster wordt nu nog versterkt. Ik kijk alvast uit naar de inhuldiging van de atelierruimte in de kerk van de Redemptoristinnen later dit jaar.”