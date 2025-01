Brugge werkt aan een masterplan voor sportpark De Watertoren

Er komt een mini-masterplan voor sportpark ‘De Watertoren’ in Sint-Andries. Aanleiding is de komst van dansschool Dancelot en de aanleg van een nieuw hockeyveld.

Gemeenteraadslid Karin Robert (Groen) had vragen over het geplande nieuwe hockeyveld in sportpark ‘De Watertoren’ te Sint-Andries: “Dit veld vervangt twee voetbalvelden, wat gevolgen heeft voor voetbalclubs JVV en Eendracht Brugge. De oriëntatie noord-zuid vereist een uitbreiding van de groenbuffer en houdt rekening met een fiets- en wandelpad.”

Geluidsbuffer

“Er is nood aan een geluidsbuffer, tribunes voor toernooien, compensatie voor de voetbalclubs, overleg met alle belanghebbende clubs en betrokkenheid van buurtbewoners. Ik dring aan op een verkeersveilig herontwerp van de parkeerzone, inclusief een Kiss-and-Ride voor dansschool Dancelot.”

Urbanisatieschepen Mathijs Goderis (Vooruit) bevestigt dat het stadsbestuur aan een mini-masterplan werkt voor het sportpark De Watertoren: “Er zijn meerdere aanleidingen en verzuchtingen van de vele gebruikers. Dancelot heeft een omgevingsvergunning nodig, de parking en de verkeersstromen moeten verbeterd worden. Dit vergt één plan van aanpak die alle gebruikers ten goede komt.”

Kunstgras

Volgens sportschepen Olivier Strubbe (CD&V) zal de geluidsbuffer doorgetrokken worden naar de Doornstraat. Tribunes zijn er voorlopig nog niet voorzien voor de hockey bij gebrek aan grote tornooien. Het verlies van een voetbalplein zou kunne gecompenseerd worden door een kunstgrasveld.”

“Het masterplan wil ook een oplossing uitdokteren voor de problemen van wateroverlast. Eenmaal het masterplan financieel op punt staat en ruimtelijk uitgetekend is, zullen we met onze plannen naar de buurtbewoners trekken voor overleg en inspraak.”