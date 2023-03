Brugge wenst geen vluchtelingenponton in zijn haven

Om veiligheidsredenen zal Port of Antwerp-Bruges niet ingaan op de vraag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor om een vluchtelingenponton te installeren in de Zeebrugse haven. Dat herhaalde de Brugse burgemeester Dirk de fauw tijdens de gemeenteraad maandagavond.

Zowel Nele Caus (N-VA) als Stefaan Sintobin (VB) polsten naar de visie van burgemeester Dirk De fauw, ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “Zult u capituleren voor uw partijgenote staatsecretaris Nicole De Moor, net als de burgemeester van Jabbeke?”

Veiligheid

Dirk De fauw is dit niet van plan te doen: “Sedert januari 2023 is bij wet de haven hermetisch afgesloten. Om veiligheidsredenen mag niemand, die hiertoe niet bevoegd is, binnen in de ommuurde haven. Een vluchtelingenponton zou een verhoogd risico op ongevallen én rekruteringen van transmigranten door mensensmokkelaars betekenen.”

De Brugse burgemeester wees erop dat het aantal onderschepte transmigranten in Zeebrugge enorm gedaald is: “Voor januari en februari samen heeft de politie amper tien vluchtelingen onderschept. In 2022 ging het voor onze provincie om 1065 personen. Ter vergelijking, in 2018 waren het er maar liefst 7078!”

Eritrea

“Vorig jaar werden 43 procent van de transmigranten in Zeebrugge aangetroffen: 405 personen door de scheepvaartpolitie, 55 door de lokale politie. Ruim de helft van de vluchtelingen komt uit Eritrea, een honderdtal is afkomstig uit Marokko en Algerije. 45 uit Afghanisten en Iran, amper 10 uit Syrië.

“De zware investeringen in het afsluiten van terminals en in een cameraschild lonen. Transmigranten wagen tegenwoordig de oversteek vooral in kleine bootjes vanuit de Franse kust, ze proberen nu veel minder om als verstekeling op ferry’s vanuit Zeebrugge mee te varen.”

Mensenrechten

Raf Reuse (Groen) wees op de mensenrechten van vluchtelingen: “Er is een tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Het probleem is eenvoudig op te lossen, als elke Belgische gemeente vijf mensen extra opvangt. Ook Brugge dient zijn steentje bij te dragen.”

“Dat doen we, onlangs werd het aantal plaatsen in ons lokaal opvanginitiatief verhoogd van 89 naar 100 plaatsen”, repliceerde Dirk De fauw.