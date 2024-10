Brugge warmt zich op voor De Warmste Week: “We gaan de strijd tegen eenzaamheid aan”

Op vrijdag 13 december warmt Brugge zich op voor De Warmste Week. De krachten worden gebundeld om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. Er zijn al 950 acties geregistreerd, waarvan 200 Brugse acties.

Eén op twee Vlamingen voelt zich soms eenzaam. “Dat is een alarmerend cijfer”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw. “In een samenleving waar individualiteit en prestatiedruk de norm zijn geworden en waar sociale media het direct contact vervangen, is de eenzaamheid problematisch gegroeid.”

Welzijn

“Het is niet vreemd je af en toe alleen te voelen, maar als dat gevoel zich opdringt en je bij niemand terecht kan, raak je geïsoleerd van de samenleving. Teveel mensen voelen zich vandaag niet gezien, begrepen of aanvaard, met ernstige gevolgen voor hun welzijn.”

De Warmste Week gaat dit jaar de strijd tegen eenzaamheid aan, met Brugge als kloppend hart in de week voor Kerstmis.

950 acties

“Er zijn al 950 acties geregistreerd voor dit evenement van VRT. Daarvan zijn er 200 acties uit Brugge”, vervolgt de Brugse burgemeester.

Hij wijst erop dat er in Brugge ‘het vierkant tegen eenzaamheid’ is het hele jaar door.

Onder de noemer ‘Brugge warmt zich op’ roept Dirk De fauw alle Bruggelingen op om al op vrijdag 13 december, dus voor de start van De Warmste Week, samen te komen: “Organiseer die dag een activiteit met buren, vrienden, je school, jeugdvereniging of sportclub. Of sluit aan bij een activiteit in je buurt: een buurtborrel, kerstmarkt, wafelbak of gewoon een gezellige koffieklets met de buren.”

“Elk initiatief telt, samen maken we van Brugge een stad waar niemand zich alleen hoeft te voelen.”

Registreren

Elke Bruggeling kan een actie voor ‘Brugge warmt zich op’ registreren via www.brugge.be/dww en dit initiatief zo letterlijk op de kaart zetten.

“Door alle acties te bundelen, laten we samen zien dat Brugge een warme, hechte stad is waar iedereen welkom is en erbij hoort”, stelt burgemeester Dirk De fauw.

Affiche

Wie een affiche wil om de activiteit van 13 december aan te kondigen, kan een gratis exemplaar afhalen in het Huis van ede Bruggeling of een buurtcentrum.

Men kan ook een mail sturen naar communicatie@brugge.be