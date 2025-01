Brugge veroordeelt homohaat na incident met Max Colombie… die geen klacht indiende

Tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond riep Karin Robert (Groen) het stadsbestuur op om homohaat krachtig te veroordelen. Aanleiding was een incident tijdens de Warmste Week, waarbij zanger Max Colombie werd bedreigd met homofobe haatspraak en een doodsbedreiging. Hij diende evenwel geen klacht in bij de politie.

Karin Robert (Groen) benadrukte de noodzaak voor maatregelen die veiligheid en inclusie bevorderen, zoals veilige ruimtes voor de LGBTQIA+-gemeenschap, bijvoorbeeld het Prisma Queer festival. Ze vroeg ook om een evaluatie van de veiligheidsmaatregelen bij evenementen in de stad:

Veroordeling

Het oppositieraadslid roept op tot acties om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen, zodat Brugge een veiligere en meer inclusieve stad wordt voor iedereen: “Een krachtige veroordeling van homohaat is nodig, want in een louter neutrale omgeving voelen minderheden zich onvoldoende veilig.”

Barbara Roose (Vooruit) sloot zich hierbij aan: “Iedereen moet zich in Brugge veilig kunnen bewegen. Ook aan het Regenboogcafé hebben zich al kleine incidenten voorgedaan.”

Geen klacht

Tom Vandendriessche (VB) reageerde: “Het is evident dat homofobe verwijten laakbaar zijn, De Warmste Week werd vooral ontsierd door zwaar fysiek geweld door jongeren, waarvan geen BV’s wel gewone Bruggelingen het slachtoffer zijn. Is er een daderprofiel opgemaakt? Waren het dezelfde daders? Het is geen geheim dat vele moslims problemen hebben met homoseksualiteit.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wees erop dat Max Colombie enkel op Instagram geklaagd heeft over homohaat in Brugge: “Onze politie heeft geprobeerd om hem te contacteren, ze nodigde hem uit om een aangifte te doen. Tot op heden heeft hij dat niet gedaan.”

“Bijgevolg kon de politie geen daderprofiel opmaken. Feit is dat de artiesten in een elektrisch busje naar het Warmste Huis gebracht werden, begeleid door een private bewakingsfirma en door de politie. Op geen enkel moment konden toeschouwers dicht bij de artiesten komen, fysiek geweld was onmogelijk. Er kon enkel vanop afstand naar hen geroepen worden. Brugge wil een warme stad zijn en heeft een regenboogactieplan, wij veroordelen homohaat. Dat hoort niet thuis in onze stad.”