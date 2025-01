Brugge verlengt vergunning voor gokkantoor in de Smedenstraat

Tot ongenoegen van oppositiepartij Groen verlengt de stad Brugge de vergunning van een gokkantoor in de Smedenstraat. “Er zijn zeven scholen in de buurt, het stadsbestuur hanteert soepeler regels voor bestaande gokkantoren dan voor nieuwe uitbatingen”, zucht raadslid Eva Vanhoorne.

Ladbrokes.be/Derby nv diende een aanvraag in voor een convenant voor hun uitbating op Smedenstraat 51 in Brugge. De huidige vergunning van het kantoor werd verleend op 18 mei 2022 en loopt af op 18 mei 2025. De gemeenteraad stemde in met de verlening van de vergunning, zodat Derby het wedkantoor kan blijven uitbaten.

Tevergeefs protesteerde Eva Vanhoorne (Groen) tegen deze gang van zaken: “De stad Brugge moet dringend zijn beleidsvisie op gokkantoren wijzigen. Er mogen gen nieuwe gokkantoren geopend worden binnen een straal van 1 km rond scholen en de winkelkern. Voor bestande kantoren geldt die voorwaarde niet. Nochtans zijn er zeven scholen binnen die perimeter.”

Zelfdoding

“Dit is hallucinant. Er passeren dagelijks vele schoolgaande jongeren door de Smedenstraat. Brugge wijkt af van de wet op de kansspelen om een bestand kantoorrechtszekerheid te bieden. Vraag het om te verhuizen. De multinational Ladbrokes heeft een even grote omzet als toeristisch Brugge! De kans op zelfdoding bij gokverslaafden is vijftien keer hoger dan bij ander mensen.”

Schepen Minou Esquenet (CD&V) : “We kunnen nu niet anders dan een convenant af te sluiten, conform aan onze beleidsvisie. Pas in de toekomst kunnen we die beleidsvisie eventueel veranderen.”