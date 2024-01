Brugge telt vanaf nu 13 ‘Hartelijke Plekken’

Brugge is de elfde stad om toe te treden tot het netwerk van Hartelijke Plekken. In 13 handelszaken – voornamelijk cafés en restaurants – kan je nu gewoon binnenwandelen om bv. de smartphone op te laden, een glas water te drinken, een plaspauze in te lassen of een babbeltje te slaan.

Bedoeling is op die manier solidariteit te promoten en mensen die het even moeilijk hebben te laten deelnemen aan het sociale leven. “Klanten van deze hartelijke zaken in Brugge worden uitgenodigd om een consumptie te trakteren. Het kan gaan om een koffie, een kom soep of een maaltijd. Als ze een extra consumptie betalen, hangt de handelaar een bonnetje op aan een prikbord. Op die manier kan iedereen zien of er een uitgestelde traktatie beschikbaar is, waar anderen gebruik van kunnen maken. Je hoeft niet te bewijzen dat je er nood aan hebt: de uitgestelde diensten zijn voor iedereen beschikbaar. Je vraagt het aan de uitbater van de zaak, waardoor ontmoeting aangemoedigd wordt én het bonnetje gebruikt”, verduidelijkt projectleider Marlies Hamels van Vierkant tegen Eenzaamheid hoe een en ander in zijn werk gaat.

Op termijn uitbreiding

Enchanté vzw, één van de projectpartners, heeft er in Brugge voor gekozen om de doelgroep van de Hartelijke Plekken, van bij de start te betrekken. “Dat gebeurde via Brugge Dialoogstad, de ervaringsgroep van de lokale armoedeadviesraad. Een aantal mensen van Brugge Dialoogstad trok naar Gent om daar Hartelijke Plekken te bezoeken en uit te testen. Hun ervaring diende als basis voor de uitrol van de Hartelijke Plekken in Brugge”, vertelt Nele Roelens, projectmedewerker Hartelijke Plekken.

Momenteel maken 13 plaatselijke handelaars deel uit van het Brugse netwerk. “Op termijn moet dat aantal uitbreiden, bij voorkeur ook richting Noord-Brugge en de deelgemeenten Zeebrugge, Dudzele, Koolkerke, Zwankendamme en Lissewege”, luidt het.

De deelnemende handelszaken zijn herkenbaar in het straatbeeld door het ‘Hartelijke Plek’-logo op de deur of het raam. “We nodigen iedereen in Brugge uit om deze zaken te bezoeken en af en toe een extraatje te trakteren. Dat levert telkens een bonnetje aan het prikbord op, waarmee je voor enkele euro’s iemands dag goed kunt maken”, aldus schepen Pablo Annys.

Op www.enchantevzw.be vind je een overzicht van alle Hartelijke Plekken. (CGRA)