Brugge tegen ‘trouwtoerisme’, maar pro een register voor sterrenkindjes

Net zoals in Oostende komt er in Brugge een register voor sterrenkindjes. Dat laat schepen van Burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD) weten. Voor ‘trouwtoerisme’, waarbij niet-Bruggelingen in het Brugse stadhuis zouden mogen huwen, is hij allerminst te vinden. “Als we daarmee beginnen, is het einde niet in zicht.”

Na het huwelijk van het Blind Getrouwd-koppel Brecht en Dziubi dromen heel wat koppels ervan om ook hun jawoord te geven in de recent opengestelde tuin van de historische Sint-Pietersabdij in Gent. Het heropent in Vlaanderen de discussie om toe te laten om te mogen huwen buiten de stad of gemeente waarin je woont. “Ook bij ons komen geregeld mooie verhalen binnen van mensen die in de gotische zaal van het Brugse stadhuis willen huwen”, zegt schepen van Burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD). “Mensen die zich nog altijd Bruggeling voelen, die een grote affiniteit met de stad hebben… Maar we mógen geen uitzondering maken. We zijn gebonden aan de domicilieregel, waarbij één van de twee mensen in Brugge moet wonen.”

Privilege

Een mogelijk uitweg is een niet-officiële ceremonie, zoals de wedding chapels in Vegas. “Dan moet dat volledig privé georganiseerd worden. De stad heeft zelf de capaciteit niet om zoiets aan te bieden. Brugge is geen kleine gemeente die per jaar 30 à 40 huwelijken heeft. Vorig jaar hadden we maar liefst 482 trouwpartijen. Zaterdag 1 juli is zo populair dat we uitzonderlijk zelfs ná de middag door zullen moeten doen om alle koppels in het echt te verbinden. Als daar ook nog eens mensen van buiten Brugge bijkomen, dan is het einde niet in zicht. Dan moeten de ambtenaren en schepenen zich met niets anders meer bezighouden. Dan moeten we de gotische zaal als museum schrappen, want die zal haast altijd bezet zijn. Huwen in onze prachtige gotische zaal is en blijft een privilege voor de gedomicilieerde Bruggelingen.”

140 dagen

Waar de schepen wél voorstander van is, is het initiatief van de Oostendse burgemeester én partijgenoot Bart Tommelein (Open VLD). In de kuststad kunnen ouders van sterrenkindjes sinds vorige week de naam van hun kindje laten noteren in een weliswaar onofficieel sterrenregister. Kindjes die minder dan 140 dagen in de buik van de moeder zaten, kunnen nu wettelijk gezien niet aangegeven worden. Met het register krijgen de ouders toch de erkenning dat hun kindje heeft bestaan. “Een fantastisch initiatief, dat we ook in Brugge willen aanbieden. Mijn diensten zijn al volop aan het uitdokteren hoe we dit het best kunnen organiseren.” Eind dit jaar zal Brugge ook een sterrenweide krijgen.