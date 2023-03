Brugge moet zwembad Lago 246.000 euro betalen als compensatie voor mindere inkomsten tijdens corona

Brugge zal zwembaduitbater Lago een bedag van 246.000 euro uitbetalen als compensatie van het verlies dat Lago leed door de verplichte sluiting van het zwembad tijdens de corona-pandemie.

Raadslid Geert Van Tieghem (N-VA) laakte tijdens de gemeenteraad het feit dat het zo lang geduurd heeft vooraleer Brugge met centen op de proppen kwam: “Lago moest hiervoor zelfs de stad dagvaarden.”

Coronaverlies

“Dit dispuut tussen Lago, exploitant van het provinciaal zwembadcomplex, sleept aan sedert de zomer van 2020. Door de coronacrisis leed het zwembad ernstige verliezen en verzocht zij via een gemotiveerd verzoek aan de provincie en stad Brugge om een tegemoetkoming in dit coronaverlies, teneinde het financiële evenwicht te herstellen.”

“Wie de dagvaarding doorneemt en de chronologie van de feiten, merkt op dat zowel de provincie als de stad de uitbater van het zwembad vele jaren aan het lijntje hielden … en helemaal inhoudelijk gewoon niet reageerden op de voorstellen vanuit Lago. Pas in oktober 2022, dus twee jaar later (!), antwoordde Farys dat er tussen stad en provinciebestuur niet tot één gezamenlijk standpunt kan worden gekomen.”

Dagvaarding

“Het was uiteindelijk het provinciebestuur dat als eerste zijn verantwoordelijkheid opnam en in november 2022 een provisionele schadevergoeding van 250.000 euro toekende. De stad Brugge liet echter verder betijen. Uiteindelijk was het geduld van de zwembadexploitant op, en werd op 1 december 2022 overgaan tot een dagvaarding van stad, provinciebestuur en Farys.”

“Pas na de dagvaarding schoot stad Brugge wakker en wordt uiteindelijk een dading afgesloten, waarbij de stad één derde van de schadevergoeding ten laste neemt (245.930 euro), de provincie twee derden (491.860 euro). Waarom moest dit allemaal zo lang duren?”, vroeg Geert Van Tieghem zich af.

Lange onderhandelingen

Arnold Bruynooghe (VB) daarentegen vond dat Brugge teveel betaalt. Hij had vragen over de verdeelsleutel, de omzet van Lago en vreesde dat Lago in de toekomst ook een vergoeding zal vragen wegens de energiecrisis.

Sportschepen Franky Demon (CD&V) zei dat hij lang onderhandeld heeft om zo weinig mogelijk publieke middelen in te zetten: “Anders hadden we nog veel meer centen moeten ophoesten.”