Brugge krijgt een natuurbegraafplaats op de Blauwe Toren

Brugge wil tegen 2024 een natuurbegraafplaats realiseren, palend aan de site van de Blauwe Toren in Sint-Pieters. “We voorzien een vlonderpad en ruimte voor rustplekken met zitbanken,” vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Het Brugs stadsbestuur wil de centrale begraafplaats aan de Blauwe Toren in Sint-Pieters inrichten als begraafpark met veel groen en bomen en ook bloemen. De komende twee jaar zal Brugge een natuurbegraafplaats realiseren. “We willen de mogelijkheid bieden om de as van een overledene in een natuurbegraafplaats, of begraafplaats met natuurlijke omgeving te begraven”, vertelt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Natuurbegraafplaats

Wegens de grote vraag naar begraafmogelijkheden in de natuur, werd de wetgeving hieromtrent in 2016 gewijzigd. Onder bepaalde voorwaarden is natuurbegraven mogelijk in natuurgebieden van overheden. “Zo’n natuurbegraafplaats is een natuurrijke zone, waar asverstrooiing of het begraven van biologisch afbreekbare urnes mogelijk is. Op die manier wordt de natuur niet of zo weinig mogelijk belast,” legt de schepen uit.

“Om dit zo te houden, wordt de inrichting van een natuurbegraafplaats zo minimaal mogelijk gehouden. Zo zijn gedenkstenen of grafmonumenten niet toegestaan en mogen bloemen enkel aan de onthaalplek geplaatst worden.”

In Brugge besloot het stadsbestuur om een natuurbegraafplaats in te richten in de site De Blauwe Toren. “Dit domein is de meest geschikte locatie, want het is eigendom van de stad zelf en maakt deel uit van de bestaande begraafplaats op het domein De Blauwe Toren”, aldus de schepen.

Voorontwerp

Een eerste voorontwerp voor de natuurbegraafplaats werd aan het stadsbestuur voorgesteld. “In het ontwerp staat het behoud van bestaande bomen en beplanting centraal,” legt Mercedes Van Volcem uit. “Ook was het belangrijk dat het stuk natuur in het middenplein zijn karakter behield”.

Een representatieve, veilige toegang met een helling naar de site, die twee meter hoger ligt dan het maaiveld, wordt voorzien. Een houten vlonderpad zal ervoor zorgen dat de ondergrond beschermd blijft, zodat de omgeving geen overlast ondervindt van de vele wandelaars.

“Dit vlonderpad zal bestaan uit Europees hout om de duurzaamheid van de natuurbegraafplaats te behouden. Langsheen het vlonderpad voorzien we ook verbredingen, waar rustplekken met zitelementen ingericht worden. Om de overlast aan de site te beperken, zal aan de onthaalplaats ruimte voorzien worden voor bloemen en naamplaatjes”, aldus de schepen.

Timing en budget

De werken starten na het broedseizoen, in het najaar van 2023. De natuurbegraafplaats wordt geraamd op 544.146,66 euro (inclusief btw).