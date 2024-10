Brugge krijgt een afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes

Op een perceel naast de Centrale Begraafplaats van Assebroek zal een afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes aangelegd worden. “Het huidige perkje op de begraafplaats voldoet niet aan de maatschappelijke wensen en normen. We willen ouders en familie van sterrenkindjes een aparte plaats geven waar ze kunnen rouwen,” zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “We willen hen ondersteunen door de afscheidsplaats in te richten met veel beplanting en kleur, middenin de natuur, zodat ze hier ook tot rust kunnen komen.”

Het perceel naast de Centrale Begraafplaats heeft een oppervlakte van 1.130 m² en zal ingericht worden als afscheidsplaats en begraaftuin voor levensloos geboren kindjes, sterrenkindjes en foetussen. “Het is belangrijk dat we als stadsbestuur een plaats inrichten in de publieke ruimte waar ouders en familieleden kunnen rouwen en praten over verlies,” vertelt schepen Van Volcem.

Rouwproces

“Koppels die tijdens de zwangerschap of onmiddellijk na de geboorte een kindje verliezen, doorstaan een moeilijk en lang rouwproces. Om die reden is het belangrijk dat we als stadsbestuur inzetten op een volwaardige, mooie en troostbiedende afscheid- en rouwplek voor de Brugse sterrenkinderen”, vult schepen van burgerzaken en bevolking Jasper Pillen aan.

“De introductie van deze afscheid- en rouwplek past in het beleid dat ik sinds mijn aantreden heb uitgedragen, met onder andere het kosteloos maken van concessies voor overleden kinderen en het introduceren van een sterrenregister voor kinderen die in de eerste 140 dagen van de zwangerschap overlijden. Dit zijn allemaal belangrijke zaken in het ondersteunen van de ouders en het erkennen van hun verdriet.”

Begraaftuin

Er wordt een begraaftuin voor sterrenkindjes aangelegd, waar ze begraven kunnen worden in biologisch afbreekbare urnes of kistjes. “We planten meer dan 30 soorten heidevegetatie aan in de begraaftuin, zodat deze het hele jaar door in kleur en bloei staat. We kozen bewust voor een natuurlijke setting met mooie, kleurrijke bloemen, om afstand te nemen van de formele begraafsfeer. Mensen komen tot rust in de natuur, het is de bedoeling dat ze dat hier ook kunnen doen,” aldus Mercedes Van Volcem.

Een wandelpad gemaakt uit vlakke natuurstenen loopt doorheen de begraaftuin. Ieder jaar zullen langs dit pad lichtjes schijnen op de tweede zondag van december, de wereldlichtjesdag voor sterrenkinderen.

Strooituin

Het uitstrooien wordt voorzien in een strooituin/prairietuin, aangeplant met een mengeling van grassen en bloeiende vaste planten. Meerjarige tulpen, sierui en prairielelie brengen bloei in het voorjaar.

Het is ook mogelijk om kistjes te begraven in een traditioneel begraafvakje. Haagbeplating voegt een aantal vakken samen, en geeft een visuele afscheiding van de overige begraafvormen.

Op korte termijn zal ook een herdenkingskunstwerk toegevoegd worden. “We zullen hoogstwaarschijnlijk met vlindertjes werken, om de sterrenkindjes te herdenken,” vertelt Van Volcem.

Toegankelijkheid

Om toegankelijkheid te voorzien wordt een drempelloze aansluiting tussen het toegangspad en bestaande pad voorzien. Er zal ook voldoende zitgelegenheid zijn. De begraaftuin maken we toegankelijk voor kinderen, door zwerfkeien, stapstenen en bankjes in kleur te voorzien.

De investering van de Stad in het aanleggen van de afscheidsplaats wordt geraamd op 130.712, 49 euro.