Brugge heeft voortaan een regenboog- zebrapad aan de Bloedput

De Vlaamse overheid laat vrijdag 29 april een regenboogzebrapad aanbrengen op de oversteekplaats aan de Bevrijdingslaan, ter hoogte van de Bloedput in Brugge.

Een regenboogzebrapad is een wettelijke oversteekplaats maar uitgevoerd in de regenboogkleuren. Een dergelijk zebrapad doorbreekt het taboe rond gender- en seksuele diversiteit. Brugge streeft immers naar gelijke kansen voor allen in een warme stad waar iedereen zich welkom voelt. Dit zebrapad sluit aan op de doelstellingen die werden gesteld binnen het regenboogactieplan.

Inclusiviteit

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil zo vanuit Vlaanderen de inclusiviteit letterlijk in de verf zetten: “Ik hoop dat we dat op veel plaatsen gaan zien, ik ben alvast verheugd dat Stad Brugge hierin mee stapt. Het Agentschap Wegen en Verkeer kan in iedere gemeente op vraag van het lokaal bestuur, zo een zebrapad aanleggen en onderhouden op een gewestweg.”

Regenboogcharter

Volgens burgemeester Dirk De fauw heeft Brugge de voorbije jaren hard gewerkt aan een geïntegreerd holebi- en transbeleid binnen de stad: “Hiertoe ondertekenden we het regenboogcharter met zes strategische doelstellingen.”

“In 2018 kreeg het eerste regenboogactieplan vorm en formuleerden we dertig actiepunten op basis van die zes doelstellingen om lokaal in te zetten op een stad waar iedereen zich thuis voelt. Dit zebrapad krijgt een prominente plaats en is zo een sterk signaal voor de affiniteit, steun en acceptatie van het stadsbestuur voor de LGBTQI+ gemeenschap.”

Toegangspoort

Er werd voor deze locatie gekozen omdat er op deze plaats veel fietsers en voetgangers de rijweg dwarsen. Het kleurrijke zebrapad – dat binnen een verkeerslichtengeregeld kruispunt valt – zal worden opgemerkt door de vele automobilisten die via de Bevrijdingslaan de stad binnenrijden.

Meer info: https://www.brugge.be/regenboogactieplan