Brugge heeft geen veilig huis voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld

Dit jaar heeft de politie van Brugge al 470 meldingen gekregen van intrafamiliaal geweld. Tot spijt van raadslid Karin Robert (Groen) wil Brugge bij gebrek aan Vlaamse subsidies geen veilig huis voor slachtoffers oprichten. Oostende, Kortrijk en Gent hebben zo’n huis wel.

Tijdens de gemeenteraad dinsdagavond vroeg Karin Robert (Groen) waarom Brugge nog geen veilig huis heeft voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld: “Ik vernam dat sommige schepenen dat niet nodig vonden. In 2018 waren er nochtans 789 meldingen van familiaal geweld. Dat zijn er 15 per week. Beschikt de politie over recentere cijfers?”

Nele Caus (N-VA) vulde aan: “De gesprekken tussen het Vlaams agentschap en de Stad Brugge zijn afgesprongen: een gemiste kans om slachtoffers dichter bij huis opvang te bieden!”

Ketenaanpak

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) fluctueren de cijfers inzake intrafamiliaal geweld: “In 2021 ging het om 498 meldingen, een jaar later 407 en dit jaar tot nu toe 409 meldingen. Sedert 2018 werkt de lokale politie met een ‘ketenaanpak’, die uitgebreid is naar de hele provincie. Er wordt samengewerkt met andere korpsen en met tal van partners uit de hulpverleningssector, die informatie delen en tweewekelijks samenkomen.”

“Slachtoffers die belaagd worden, kunnen gebruik maken van een mobiel stalking alarm. Momenteel maken twee personen in Brugge hiervan gebruik”, aldus Dirk De fauw.

Geen subsidies

Preventieschepen Mathijs Goderis (Vooruit) geeft twee redenen op voor het feit dat Brugge nog geen veilig huis heeft: “Vlaanderen legt het engagement vooral bij de stad, wij moeten voorzien in een gebouw en personeelsleden. Zonder subsidies. Bijgevolg verkiezen wij in te zetten op die ketenaanpak en op een nieuw impuls project dat wij samen met Oostende opzetten en waarvoor wij wel 100.000 euro Vlaamse toelagen genieten.”

“Dat impulsproject geeft vorming aan politie en zorgverstrekkers, maar biedt ook groepssessies aan daders. Want het duurt te lang vooraleer zij na hun veroordeling in therapie kunnen. Onze sessies zijn op vrijwillige basis, tot nu toe hebben tien daders zich ingeschreven.”

Nele Caus (N-VA) laakte dat er meer aandacht voor daders dan voor slachtoffers is, terwijl Karin Robert (Groen) ervoor pleitte dat Brugge duidelijker slachtoffers van intrafamiliaal geweld informeert.