Brugge doet al twee jaar niks met apparatuur voor live enrollment die Binnenlandse Zaken gratis uitreikte om identiteitsfraude tegen te gaan

Al twee jaar heeft Brugge gratis apparatuur van Binnenlandse Zaken ter beschikking om ‘live enrollment’ gratis toe te passen. Maar de Stad doet er niks mee. Voormalig schepen van Burgerzaken Jasper Pillen (Voor Brugge) botste al die tijd op weerstand van zijn coalitiepartners. Nu doet hij een nieuwe oproep om het systeem, dat fraude met identiteitskaarten en pasfoto’s tegengaat, eindelijk te implementeren.

408 Belgische gemeenten hebben ‘live enrollment’ apparatuur besteld, amper 188 van die gemeenten hebben tot nu het systeem daadwerkelijk in gebruik genomen. Dat meldt Burgerzaken Vlaanderen op haar website.

Live enrollment is bedoeld is om identiteitsfraude te voorkomen. Met dit systeem maken gemeenten zelf pasfoto’s en voegen ze meteen toe aan de identiteitskaarten. Brugge is één van die gemeenten waar de gratis apparatuur van Binnenlandse Zaken al twee jaar stof ligt te vergaren. Voormalig schepen voor Burgzaken Jasper Pillen (Voor Brugge) bevestigt dit.

Broodroof

“Twee jaar geleden heb ik tevergeefs gepleit bij mijn coalitiepartners in het schepencollege om dit systeem in te voeren”, zegt het Brugse oppositieraadslid. “Diverse nota’s van mijn diensten werden van tafel geveegd. Vooral CD&V lag dwars, omdat het systeem zogezegd broodroof is voor fotografen die pasfoto’s maken. Maar is dat zo? Zijn er nu nog fotografen van wie het inkomen afhangt van pasfoto’s? Neen toch! Eén of twee misschien in heel Brugge?”

Feit is wel dat er indertijd vanuit de fotografiesector een petitie op touw gezet werd, onder de noemer ‘Stop Live Enrollment’. Hiermee wou de Coalitie van de Belgische Professionele Fotografiesector de negatieve gevolgen van dit systeem onder de aandacht van politici en het grote publiek brengen. Volgens de initiatiefnemers werkt de professionele fotografiesector al enkele jaren hard aan het bieden van praktische en veilige oplossingen voor identiteitsfraude, in overeenstemming met de Europese regelgeving en normen.

Kostenbesparend

Jasper Pillen heeft zich als schepen voor Burgerzaken willens nillens neergelegd bij het veto van CD&V om de eensgezindheid binnen het toenmalig stadsbestuur te bewaren: “Nu ik in de oppositie beland ben, moet ik niet langer zwijgen. Het is toch te gek dat Brugge geen gebruik maakt van de apparatuur die Binnenlandse Zaken gratis ter beschikking stelt.”

“De dienst Burgerzaken is voorstander, het systeem is kostenbesparend voor de Stad. Op die manier vermijd je fraude met identiteitskaarten, er is geen discussie meer of de genomen pasfoto’s wel geschikt zijn voor identiteitskaarten. Met dit systeem maken gemeenten zelf pasfoto’s en voegen ze meteen toe aan de identiteitskaarten. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is een groot voorstander.”

Interpellatie

Jasper Pillen zal over dit dossier interpelleren tijdens de gemeenteraad van maandag 27 januari. Hij voelt zich gesteund door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Die stelt op haar website: “De strijd tegen identiteitsfraude is de drijvende kracht achter het live enrollment systeem. Officiële documenten zijn van onschatbare waarde en het risico van vervalsing of manipulatie van foto’s is reëel.”

“Gemeenten ervaren steeds meer lookalike-fraude, waarbij ingenieuze methoden worden gebruikt. Zo worden bijvoorbeeld twee foto’s van verschillende personen samengevoegd tot één enkele foto, waardoor beide personen onterecht dezelfde identiteit lijken te hebben.”

Vingerafdrukken

“De garantie dat de naam op het document overeenkomt met de persoon op de foto is er alleen wanneer medewerkers in de gemeente zelf de foto nemen. Dit vermijdt bovendien discussies aan het loket over de geldigheid en/of ouderdom van de gepresenteerde foto. Met het materiaal van dit systeem kunnen gemeenten op hetzelfde moment de biometrische gegevens zoals vingerafdrukken van één en dezelfde persoon opnemen”, aldus de VVSG.