Brouwerij Deca en gastbrouwer Manu van Bachten de Kupe organiseren quiz

Bij bezoekbrouwerij Deca in Woesten wordt er op vrijdag 21 maart een quiz georganiseerd. “We organiseren een algemene quiz voor jong en oud, samen met onze gastbrouwer Manu van Bachten De Kupe Bier”, zegt Katrien Sampers van brouwerij Deca. Wie wil meequizzen, beslist best snel want er zijn nog slechts enkele tafels vrij.

“Eén van onze gastbrouwers Manu Vandenbroucke uit Alveringem van Bachten de Kupe kwam een tijd geleden met dit idee. Wij waren direct enthousiast. Het is de eerste keer dat we een quiz organiseren”, vertelt Katrien Sampers van brouwerij Deca. Tot het assortiment van brouwerij Deca behoren de bieren: Vleteren 8 Blond, Vleteren 5 Blond, Vleteren Alt, Georges IV, Vleteren 12 Blond, Vleteren 8 Bruin, Vleteren 12 Bruin, Vleteren Imperial Stout, Sir Grashopper en Vleteren Imperial Stout Barrel Aged Series.

De brouwerij pakt ook uit met huisgemaakte advocaat, bierijs van Vleteren Imperial Stout in samenwerking met Ateljee 5 uit Westvleteren en bierpaté met de Vleteren 12 bruin in samenwerking met vleesatelier ‘t Potje Paté uit Alveringem.

Algemene quiz

De quiz wordt georganiseerd in de brouwerij op vrijdag 21 maart met start om 19.45 uur. “Iedereen is welkom. Het is een algemene quiz voor jong en oud waarbij er voor iedereen wel iets zal zijn. De vragen worden opgemaakt door onze gastbrouwer Manu Vandenbroucke. Er kunnen maximaal 16 teams deelnemen en momenteel zijn er nog slechts enkele tafels vrij.”

Een team bestaat uit vier personen. Deelnemen kost 20 euro en inschrijven gebeurt via een mailtje naar info@decabrouwerij.be met vermelding van je ploegnaam. Betalen gebeurt via BE78 4625 1099 5186. Je registratie is pas definitief na betaling en mailing. “Voor, tijdens en na de quiz, evenals tijdens de pauze is er uiteraard ruimte om wat te drinken al dan niet met een verwenplank erbij.” De quiz gaat door bij Brouwerij Deca, Elverdingestraat 4 in Vleteren.