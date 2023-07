Broelbabbel met oud-burgemeester Antoon Sansen (90): “Ik heb altijd een sociaal engagement gevoeld”

Antoon Sansen (90), man van het volk en ereburgemeester van Kortrijk, kan een boek vullen met zijn levensverhaal. Oorlogsanekdotes – waaronder een paracommando-opleiding met drie zesdaagse survivaltochten in Corsica –, zijn tijd als kajotter, lid van de Christelijke Volkspartij (later CD&V), 18 jaar voorzitter van intercommunale Leiedal, enzovoort. Zijn levenshoofdstukken zijn te uitgebreid om in deze Broelbabbel allemaal op te sommen.

Toen Antoon Sansen op zijn 25ste – destijds de toegestane leeftijd om toe te treden als gemeenteraadslid – op de lijst stond van de huidige CD&V werd hij dankzij zijn uitgebreid netwerk met een hoog aantal stemmen verkozen. Wat volgde waren 54 jaren in de gemeenteraad, waarvan vier termijnen van zes jaar als schepen en een termijn van 1988 tot 1994 als burgemeester van Kortrijk.

“Bij het ACV werkte ik in Werklozensteun, ik betaalde geld uit aan de werklozen. Je kan dus al raden dat ik uiteraard graag gezien was (lacht). Ik was de sympathieke. Toen CVP z’n lijst samenstelde, werd ik gevraagd om op te komen. Ik haalde toen enorm veel stemmen. Niet verwonderlijk, een jonge kerel die veel op café zat. Met de steun van mijn vrouw startte ik mijn politieke carrière. Ik heb altijd een sociaal engagement gevoeld en was heel graag onder de mensen. Ik zat in mijn jeugd zowel in de KSA als de scouts. Later sloot ik ook aan bij de Kristelijke Arbeidersjongeren en was leider van de kajotters”, glimlacht Antoon.

Belangen arbeiders

Als gemeenteraadslid vertegenwoordigde hij vooral de belangen van de arbeiders. Op 33-jarige leeftijd volgde Antoon schepen Maurits Duyck op, waarmee hij goed bevriend was. “Een paar maanden eerder zie hij: ‘Tone, als ik mijn lepel wegsmijt, moet je hem maar vangen’. En dat is zo gebeurd ook.” Antoon werd schepen van Sport, Cultuur, Onderwijs, Toerisme, Jeugd en Stedenbouw. “Ik was bijna de helft van het schepencollege”, grapt hij vanuit zijn zetel met een sigaar in de hand.

Verwezenlijkingen

Dertig jaar zat Antoon in het schepencollege, waarvan zes jaar als burgemeester. Om er slechts enkele op te noemen, richtte hij onder zijn bevoegdheid het Mimosa-zwembad op, herstelde en verbeterde Antoon het openluchtzwembad aan de Abdijkaai en bouwde de eerste grote sporthal van de Lange Munte. De middelbare school van de paters Passionisten in de Passionistenlaan werd aangekocht en omgevormd tot jeugdheem. Het Warandespeelplein werd gekocht van de dekenij en groeide intussen uit tot een succesvolle speelpleinwerking. Onder het luik cultuur vernieuwde hij de stadsschouwburg en werd het aanbod van het conservatorium verruimd.

“Ik was de sympathieke, maar ook een durfal”

“Ik lig ook aan de basis van de ‘discotheek’ in de openbare bib. Platen uitlenen was iets totaal nieuw. Ik wou ook squashlokalen voorzien in de Lange Munte toen ik de sport ontdekte na mijn bezoek aan Amerika. Toen ik mijn voorstellen deed in de gemeenteraad zei Jules Coussens: ‘De jonge schepen heeft nu weer wat uitgevonden. Hij zal zijn platen in brokken en stukken terugkrijgen’. Waarop ik zei: ‘Meneer Coussens, als jij spreekt over cultuur, dan spreek jij als een blinde over kleuren’. In de gemeenteraad werd er gelachen en geapplaudisseerd. De burgemeester zei dat ik een durfal was”, herinnert Antoon zich met een glimlach.

De stoutmoedige schepen was ook samen met Bert Dewilde de grondlegger van Sinksen, volgend jaar bestaan de feesten trouwens 50 jaar. “Tijdens het pinksterweekend gebeurde er nooit iets in Kortrijk. We zetten het Baggaertshof open en de toren van de Sint-Maartenskerk kon beklommen worden. Maar we moesten ook iets doen dat de kinderen en jonge gezinnen leuk vonden. Zo ontstond de rommelmarkt. Dat was een formidabel succes.”

Twee wensen

Op zijn 65ste nam Antoon ontslag als schepen. Hij had zichzelf beloofd om dan te stoppen. Tot 2013 bleef hij gemeenteraadslid, goed voor 54 jaar gemeenteraad. “Ik ben waarschijnlijk het oudste gemeenteraadslid van België, Herman De Croo loopt niet ver achter. Twee dommeriken die het zolang uitgehouden hebben”, lacht Antoon.

Als hij kijkt naar de Kortrijkse toekomst wenst hij de stad twee zaken toe. “Tewerkstelling bevorderen door werkloosheid te verhelpen en Kortrijkse ondernemers te stimuleren. Evenals kansen bieden aan mensen die het minder breed hebben via de sociale maatschappij Goedkope Woning (de huidige Wonen Regio Kortrijk, red.).”

Benieuwd naar het levensverhaal van deze Broelbabbel? Karel Cambien schreef ‘Antoon Sansen, van volksjongen tot burgemeester’. Het 200 pagina’s en 100 historische foto’s tellende biografisch-anekdotisch boek geeft een overzicht van de carrière van Antoon Sansen.