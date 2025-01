Broek of trui kapot? Niet weggooien, wel binnenspringen in het Rewearcafé van Lore in Roeselare

De 42-jarige Roeselaarse Lore Louwagie start het Rewearcafé in RSL op Post. Tweewekelijks kan iedereen die een hart heeft voor duurzaamheid en ecologie er terecht om kledij te herstellen of zelf iets met textiel te creëren.

De textielindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. “Gemiddeld wordt een kledingstuk slechts zeven keer gedragen voordat het wordt weggegooid. Elke Belg gooit jaarlijks vijftien kilo textiel weg. Dat is een enorme hoeveelheid afval. Met de lancering van het Rewearcafé wil ik hier op een positieve manier verandering in brengen”, zegt Lore Louwagie.

Zij diende een project in bij de Klimaatswitch en kan nu met de steun van de stad elke twee weken een Rewearcafé organiseren in RSL op Post.

Moraalridders

Lore start het initiatief op met een duidelijke visie. “Met dit initiatief wil ik bijdragen aan een wereld waarin textiel langer in omloop blijft voordat het op de afvalberg belandt. Dit doen we door kleding een tweede, derde of zelfs vierde leven te geven.”

Iedereen kan er langskomen om een broek die niet past en gewoon in de kast blijft liggen in te korten of om die ene jas met een gescheurde voering te repareren.

“We bieden advies en in onze herstelkast vind je heel wat materiaal waarmee je aan de slag kunt”

Lore hoopt dat ook heel wat creatieve mensen over de vloer zullen komen. “We zijn geen moraalridders, maar willen inspireren zodat anderen zich amuseren. Van een fluovest handschoenen maken, of een wollen trui transformeren in een muts. Hier is heel wat mogelijk.”

Wie graag zelf nieuwe kledij maakt is ook meer dan welkom. “Iets zelf maken of lokaal kopen is zoveel beter dan iets online te bestellen om het dan van aan de andere kant van de wereld te laten overvliegen, niet wetende wat de kwaliteit is van het kledingstuk.”

Rewearfair

Lore is om de twee weken op woensdag aanwezig in RSL op Post van 18.15 uur tot 21.15 uur. “Maar wie liever op dinsdagochtend bij vrijwilligster Veerle langs komt is ook meer dan welkom.”

Het Rewearcafé werd onlangs opgestart, maar inmiddels broedt Lore al op andere plannen. Zo is het de bedoeling om minstens twee keer per jaar een Rewearfair te organiseren waar tweedehandskledij wordt verkocht.

“In samenwerking met kenniscentrum ARhus gaan we ook voor duurzame Batjes. Daarnaast speelt het idee om met textiel een duurzame vlaggenlijn te creëren die dan bijvoorbeeld voor verenigingen kan gebruikt worden. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. De komende weken hopen we vooral veel kleren een nieuw leven te mogen geven.”