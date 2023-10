Brochure in strijd tegen (kinder)armoede

Op de Werelddag van Verzet tegen Armoede en Uitsluiting werd in Zwevegem een brochure voorgesteld met tal van initiatieven en organisaties die zich inzetten om deze gezamenlijke doelstelling te bereiken.

Armoede stagneert, maar verdiept en verbreedt staat te lezen in het persbericht over de Armoedebarometer 2023. Volgens schepen van Armoedebestrijding Marc Claeys klopt dit niet. “Als wij de mensen in het werkveld bevragen, krijgen wij toch andere signalen. Ons gezamenlijke, subjectieve gevoel zegt ons dat armoede toeneemt en dat meer mensen in de problemen komen.”

Uitsluiting

Volgens Claeys brengt armoede ook een gevoel van uitsluiting en onzekerheid met zich mee. “Mensen in armoede hebben beperkte mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving en voelen zich uitgesloten van sociale en economische kansen. Daarnaast hebben ze vaak te maken met discriminatie, stigmatisering en gebrek aan sociale steun.”

Vandaar dat in Zwevegem een werkgroep zich boog over het maken van een lokaal armoedeplan. “Daarmee willen we in Zwevegem (kinder)armoede bestrijden. Tijdens vorige bijeenkomsten stelden we vast dat zelfs organisaties die met dezelfde doelstellingen bezig zijn, elkaar niet of te weinig kennen. Hoe zit het dan met de bredere bevolking?, vroegen wij ons af.

Om hierop een antwoord te bieden werd een lijvige brochure ontworpen waarin tal van initiatieven en organisaties worden voorgesteld. “Het is de bedoeling om deze publicatie, via de verschillende organisaties en diensten, gericht te verspreiden. Naast het informeren willen we eveneens mensen sensibiliseren en confronteren met armoede.”

Ervaringsdeskundigen

Op de voorstelling van de brochure kwamen ook enkele mensen spreken van Ak’zie, een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Deze mensen zijn ervaringsdeskundigen en kunnen het beste vertellen welke impact armoede heeft op hun leven, hun gezin en hun omgeving. (GJZ)