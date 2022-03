Briljant voor Jean-Pierre en Paula

Jean-Pierre Viaene (87) en Paula Waelkens (87) vierden zondag hun briljanten huwelijksjubileum met hun familie. Het koppel trouwde 65 jaar geleden in Harelbeke.

Jean-Pierre groeide op in de Veldstraat in Kortrijk, waar zijn ouders een confectieatelier runden. Tot zijn 14de liep Jean-Pierre school bij de Broeders Van Dale in Kortrijk. Daarna trok hij twee jaar naar Tourcoing in Frankrijk om er Frans te leren. De familie Viaene verhuisde naar de Driekerkenstraat in Bissegem en Jean-Pierre ging in de zaak van zijn ouders werken. Na het overlijden van zijn vader in 1959 heeft hij de leiding van de zaak op zich genomen.

Paula werd geboren in Harelbeke waar ze opgroeide met een oudere en een jongere broer. Haar broers zijn al overleden.

Kruidenierswinkel

Tot haar 14de ging ze in Harelbeke naar school. Daarna ging ze naar de naaischool bij de zusters in Kuurne. Op haar 18de naaide ze bij haar thuis. Ze hielp er ook in de kruidenierswinkel van haar moeder. Na het overlijden van haar vader in 1955 werd Paula zelfstandig winkelierster in de kruidenierszaak. Ze ging later meewerken in het atelier van Jean-Pierres ouders.

Jean-Pierre en Paula trouwden op 19 januari 1957 voor de wet en voor kerk in Harelbeke. Het koppel ging in de Guido Gezellestraat in Bissegem (nu Rijmsnoerstraat) in het huis van Jean-Pierres grootouders wonen. Ze woonden ook een tijdje in Harelbeke.

In 1963 namen Jean-Pierre en Paula textielatelier Viaene-Rigole over en werd het N.V. Bô-Vite. Het atelier verhuisde naar de Leiestraat – nu Neerbeekstraat. In 1969 kwamen Jean-Pierre en Paula in het atelier wonen.

(Achter)kleinkinderen

In 1977 betrokken ze hun nieuwe woning voor het atelier, waar ze nog altijd wonen.

De kinderen zijn Annick (64) die getrouwd is met Philippe Vanneste, Filip (56) die getrouwd is met Sylvie Debels en Kristof, die overleden is. Zijn weduwe is Lai Labrador. Er zijn met Dieter, Steffen, Stan, Jonas en Lore vijf kleinkinderen. Amélie, Camille, Marie, Lucas, Lía en Luís zijn de achterkleinkinderen.

Jean-Pierre maakte kennis met het basket toen hij op school zat in Frankrijk. Later speelde hij bij Kortrijk Sport en BBC Harelbeke.

Vrije tijd

Hij werd ook basketscheidsrechter. In Bissegem werd een basketbalclub opgericht en werd hij medeoprichter van de nieuwe club. Lucien Beelprez werd er de voorzitter. Toen Lucien overleed nam Jean-Pierre het voorzitterschap over. Na enkele jaren fusioneerde de club met OLBAK (wat stond voor Oud-Leerlingen Bond Atheneum Kortrijk) en trad in competitie onder de benaming Olbak-Bissegem.

Paula was jaren lid van CMBV – dat later Markant werd – in Bissegem. Ze ging ook nog turnen en als er iets te doen was in Bissegem ging ze er naar toe. (EDB)