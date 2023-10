Brihang wordt zaterdag marktkramer in Brugge

Wie dit weekend naar de zaterdagmarkt afzakt, zal het nieuwste album ‘Droomvoeding’ van Brihang persoonlijk bij hem kunnen kopen en laten signeren.

Voor vijf dagen wordt Boudy Verleye uit Knokke-Heist naast rapper ook marktkramer om de speciale serie Limited Edition vinylplaten van zijn nieuwe album te verkopen. In totaal zijn er slechts 650 exemplaren te verkrijgen over de vijf verschillende marktdagen ook in Gent, Leuven, Brussel en Kortrijk heen.

De hoes van de plaat is gebaseerd op de typische blauwe groentenbakjes. In de blauwe hoes zitten gaatjes, net als in de bakjes en de uitgedrukte bolletjes, krijg je er dan gratis bij.

Er zullen ook nog andere vinylplaten en cd’s van Brihang te verkrijgen zijn. (CJ)