‘Brievenbusgelukjes’ voor slachtoffers overstromingen

Sophie Hubreght en Nico De Deckere uit Brugge hebben een groot hart voor de slachtoffers van de overstromingen in het zuiden van ons land de voorbije zomer. Met hun vereniging Verbindingsprojecten verkopen ze vijf postkaartjes, envelop inbegrepen, voor de prijs van 10 euro.

“De kaartjes zijn voorzien van mooie aquareltekeningen van een kunstenares uit Assebroek die liever anoniem blijft”, vertelt Sophie Hubreght. “Er staat ook een tekstje in het Frans op dat verwijst naar de watersnood én het feit dat ze er niet alleen voor staan. Naast voorgedrukte kaartjes bieden we ook kaartjes aan waar de mensen zelf een tekstje kunnen op zetten.”

De actie van Sophie en Hubrecht is een tweeluik. Enerzijds worden de verkochte kaartjes weer bij hen ingezameld om ze dan effectief bij de getroffen mensen te gaan afgeven, anderzijds kopen ze met de opbrengst hulpgoederen aan. “Zo rijden we zaterdag met verwarmingstoestellen naar het dorpje Vaux-sous-Chèvremont, een deelgemeente van Chaudfontaine. Er zijn daar nog veel mensen die letterlijk in de kou staan. Veel hulp komt van burgerinitiatieven. De overheid laat het afweten. Tussen kerst en nieuwjaar rijden we er nog eens naartoe met kaartjes en hulpgoederen. Overigens verkopen we ook kaartjes voor mensen die het hier moeilijk hebben.” (PDV)

>> www.facebook.com/NicoenSophie of sophie.hubreght@hotmail.com