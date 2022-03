Bredense Fietsersbond bijna uit de startblokken

Corona heeft ons op de fiets gezet. De Vlaamse Fietsersbond zet die fiets centraal in zijn vele lokale afdelingen. In Bredene hebben fietsfanaten het initiatief genomen om zo’n afdeling op te richten. De oprichtingsvergadering, die omwille van corona al een keer moest uitgesteld, komt er op 10 maart.

De Fietsersbond Vlaanderen is een koepelorganisatie, die opkomt voor de belangen van de fietser en het fietsen. “Het is een ledenorganisatie, die heel wat beweging en community organiseert rond dat fietsen. En fietsen is ‘in’. Fietsmobiliteit staat hoog op de politiek agenda. Maar ook in het persoonlijke leven van mensen wordt meer en meer gekozen voor de tweewieler. Als mobiliteitskeuze, maar ook als een vorm van ontspanning”, geeft initiatiefnemer en Krak Eddy De Winter aan.

“Lokale fietshandelaars, allerlei verenigingen, het lokaal beleid en tenslotte de burger… iedereen is betrokken op die fiets. En dat gaat alle kanten op: de fiets op zichzelf in al zijn vormen en kleuren, de fietsinfrastructuur, samen fietsen, veilig fietsen, comfortabel fietsen… De fiets is duidelijk iets dat meer en meer mensen verbindt. Vandaar ons initiatief om een lokale afdeling van de Fietsersbond uit de grond te stampen.”

Op donderdag 10 maart (19u30) wordt de Fietsersbond Bredene boven de doopvont gehouden in de foyer van het MEC Staf Versluys. “Op deze startbijeenkomst kom je te weten hoe een afdeling van de Fietsersbond werkt en wat het allemaal inhoudt. Het wordt een aftastende en vrijblijvende bijeenkomst: je kan de Fietsersbond Bredene helpen opstarten met een klein of groot engagement maar je kan zeker ook gewoon eens komen luisteren als sympathisant”, besluit Eddy De Winter.

Wie vragen of suggesties heeft, kan een mailtje sturen naar bredene@fietsersbond.be. Op de startvergadering zijn CST, identiteitskaart en mondmasker noodzakelijk. (MM)