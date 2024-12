Brandweerveteranen stellen nieuwe vlag voor

Ter gelegenheid van de Sint-Barbaraviering stelden de brandweerveteranen van de post Staden en de post Westrozebeke hun nieuwe vlag voor. Het was oud-brandweerman Gilbert Vanderjeugd die het initiatief nam voor het ontwerpen van een nieuwe vlag. “De oude vlag was letterlijk tot op de draad versleten”, vertelt Gilbert. “We waren al een aantal jaren vragende partij voor een nieuw exemplaar, maar de prijs viel nogal duur uit. De nieuwe vlag kwam er uiteindelijk dankzij een gulle sponsor die anoniem wenst te blijven. Ik zorgde voor het ontwerp van de vlag waarop voor het eerst de schilden van de drie Groot-Stadense deelgemeenten prijken. Op de oude vlag was enkel het schild van Staden te zien.” (BCH/foto JCR)