Brandweerpost Ledegem viert Barbara en maakt bilan op

Brandweerpost Ledegem vierde afgelopen weekend haar jaarlijks Barbarafeest. Tijdens het evenement werden verschillende brandweermannen gehuldigd. “Ondertussen zijn er ook drie nieuwe stagairs gestart, maar nieuwe mensen zijn nog steeds welkom”, aldus postoverste Peter Lecompte.

Het Barbarafeest is ieder jaar een hoogdag voor de plaatselijke brandweerpost. Ook dit jaar werden er tijdens de festiviteiten enkele mensen gehuldigd. Tim Lucker behaalde zijn attest Eval. Personeel. Een gouden medaille der kroonorde was er voor Hein Vanlerberghe, Kristof Vandewalle, Kristof Ghekiere en Hein Dutry. “Zij zijn allemaal al meer dan twintig jaar in dienst bij de brandweer”, looft postoverste Peter Lecompte hun jarenlange inzet.

Hij blikt terug op een vrij normaal jaar voor de plaatselijke brandweerpost. “Grote wateroverlast zoals in 2023 in eigen gemeente was er niet. We hadden in totaal 91 interventies.” De brandweer moest logischerwijs het meest tussenkomen in eigen gemeente. 54 interventies vonden op grondgebied Ledegem plaats. Maar ook in Lendelede (15), Wevelgem (10), Roeselare (4) en Izegem (4) schoot het brandweerkorps te hulp. 29 interventies waren brandgerelateerd, de brandweer moest drie mensen na een ongeval uit hun wagen bevrijden.

Het Ledegemse brandweerkorps telt momenteel 25 enthousiaste brandweermensen. “Maar de voorbije jaren merkten we wel dat dat aantal daalt. Nieuwe mensen zijn dan ook meer dan welkom. In vergelijking met vroeger zijn de opleidingen wel een pak zwaarder. Brandweerman zijn is quasi een bijberoep geworden, maar gelukkig blijft het ook een erg mooie hobby.”

Drie stagiairs

Postoverste Peter is dan ook erg blij dat er drie enthousiaste nieuwe mensen als stagair gestart zijn.” Thybo Dutry, Thijs Lecompte en Thomas Ghesquiere hopen na het succes volmaken van hun basisopleiding als volwaardig brandweerman te kunnen deelnemen aan de interventies. Ondertussen is het brandweerkorps hoopvol in afwachting van twee nieuwe vuilwaterpompen. “Met ons brandweerkorps willen we ons specialiseren in het gebruik ervan.” (BF)