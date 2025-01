Brandweerpost Gistel zoekt vrijwilligers

De Gistelse brandweerpost is op zoek naar extra vrijwilligers. Zo stond er een infostand tijdens de nieuwjaarsreceptie om geïnteresseerden te lokken. “Je komt terecht in een schitterend team om mensen te helpen. Op donderdagen 23 januari en 13 maart, telkens om 19 uur, organiseren we infosessies in de post in de Neerhofstraat 16b”, zeggen Peter Rozé, Danny Billiet en Dieter Vandenbussche. Postoverste Francis Vermote onderstreept de oproep. “Momenteel telt onze post een vijftigtal krachten. Daar kunnen nog wat extra medewerkers bij. De term ‘vrijwilliger’ geeft misschien een vertekend beeld, want al je opleidingen en interventies worden betaald, en je krijgt ook fiscale vrijstellingen. Bovendien is het een maatschappelijk sterk geapprecieerde taak, dankbaar en uitdagend. Anderzijds mag je de opleiding aan zich niet onderschatten.” Inschrijven: www.zone1.be/event. (TVA/foto PM)