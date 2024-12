Brandweerlieden van post Tielt blikken terug op 2024

Naar jaarlijkse traditie werden de vrijwillige brandweerlieden van post Tielt uitgenodigd op het stadhuis. Bij deze ontvangst wordt traditioneel teruggeblikt op het voorbije jaar. Het totaal aantal interventies lag in 2024 in lijn met die van de voorbije jaren. Na de wespenbestrijding zijn technische interventies zoals voor het openen van de deur, wateroverlast, stormschade, bijstand aan de ziekenwagen en het vrijmaken van de weg de belangrijkste. Voor brand rukte de brandweer gemiddeld meer dan twee keer per week uit, het hoogste cijfer in de voorbije jaren. Op de foto herkennen we Edwin Baert, Lieven Rijckaert, Vincent Byttebier, Frederick Callens, Mario Vanacker, Pascal Dehullu en Luc Vannieuwenhuyze. (foto WME)