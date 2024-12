Brandweerkorpsen van Wingene en Zwevezele vieren Sint-Barbara met indrukwekkende cijfers: Dit jaar liefst 301 maal uitgerukt

Tijdens de jaarlijkse Sint-Barbaraviering werden de brandweerkorpsen van Wingene en Zwevezele door burgemeester Lieven Huys uitgebreid in de bloemetjes gezet voor hun doeltreffende interventies. Dit jaar rukten de korpsen liefst 301 maal uit. Naast de gebruikelijke brandbestrijding zaten daar ook interventies bij voor gevaarlijke stoffen, gaslekken, schouwbranden en technische tussenkomsten.

“Het geheim van een goed geolied brandweerkorps is de samenhorigheid”, liet burgemeester Huys weten. “Jullie springen letterlijk voor elkaar door het vuur. Elke interventie heeft een eigen aanpak nodig. Soms is ervaring essentieel in een tussenkomst, soms moet je vooral creatief zijn. De eerste evaluatie ter plekke is vaak van levensbelang.”. Huys verdedigde het Belgische systeem van gemeentelijke brandweerkorpsen met vrijwilligers. “Het is bewezen hoe adequaat brandweerposten zoals Wingene en Zwevezele kunnen optreden, hoe gemotiveerd en hoe dicht ze bij onze plaatselijke gemeenschap horen.” Huys stipte ook een pijnpunt aan, namelijk dat er te weinig vrouwen in het korps zitten.

Gevaarlijk

Het brandweerkorps van Wingene rukte dit jaar al 166 keer uit, Zwevezele zo’n 135 keer. Wingene moest 39 keer tussenkomen voor een brand, Zwevezele zo’n 30 keer. In 29 noodsituaties werkten beide korpsen samen. Er vielen tien schouwbranden te noteren, 18 maal hadden de korpsen te maken met gevaarlijke stoffen en milieu-toestanden, zes keer ging het om een gaslek, of gasgeur. Liefst 87 wespennesten moesten verdelgd worden. Er moest ook 16 keer bijgesprongen worden als assistentie bij een ziekenwagen. Zo’n 49 interventies vielen buiten de gemeentegrenzen. Tien keer moesten de korpsen bijspringen in Lichtervelde, 14 keer in Pittem, 9 keer in Tielt, 6 keer in Ruiselede en 2 keer in Roeselare en Aalter. “Bij al deze interventies konden we op u rekenen”, besloot Huys. “Dat is een enorme geruststelling.”

Steeds sneller

Postoversten Johny Verfaillie (Wingene) en Jan Boussauw (Zwevezele) spraken in hun dankwoord hun erkentelijkheid uit voor de inzet en gedrevenheid van hun manschappen. “De wereld gaat steeds sneller, de uitdagingen worden steeds groter en complexer”, klonk het. “Het is vaak in de meest dramatische ogenblikken, dat we het beste van onszelf kunnen laten zien. Daarin proberen we steeds weer het verschil te maken.” Daarop werden een hele reeks brevetten en eretekens uitgereikt.