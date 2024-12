Brandweer Wevelgem viert feest op Sint-Barbara

Op de feestdag van hun patroonheilige Sint-Barbara viert de brandweer feest. In de goederenloods verzamelden alle Wevelgemse brandweermannen- en vrouwen, waar ze verwelkomd werden door het gemeentebestuur.

Postcoördinator van de Wevelgemse Fluvia Kurt D’helft keek op Sint-Barbara terug op het voorbije jaar. In de hele zone Fluvia werden het voorbije jaar 234 interventies afgewerkt. Dat zijn er haast een derde minder dan vorig jaar. “Dat komt vooral door een sterke daling van het aantal technische interventies”, zegt D’helft “Instortingsgevaar, wateroverlast en opruiming van de openbare weg waren in 2023 goed voor 95 interventies. Afgelopen jaar waren dat er slechts 17. We zien wel dat de brandoproepen met tien procent zijn gestegen. Wat belangrijk is, is dat we voorbereid zijn en er staan wanneer het nodig is. We moeten veel trainen om weinig wedstrijden te spelen.”

Wat verder opvalt is dat 121 van de 234 interventies op grondgebied Wevelgem plaatsvonden, in Menen en Kortrijk waren dat er respectievelijk 55 en 43.

Trots op vrijwilligers

“Ik ben enorm fier op jullie”, richtte de postcoördinator zich tot zijn korps. “Samen gaan we letterlijk en figuurlijk voor elkaar door het vuur. Vriendschap is wat deze brandweerpost hoog in het vaandel draagt. Onze werking draait om vrijwilligers, we blijven dan ook op zoek gaan naar vrijwilligers met een brandweerhart.”

Twee vrijwilligers werden verwelkomd: Maxim Degrande en Tim Dewitte maakten hun stage af, begeleid door Joran Doornaert. Elison D’helft, Alexandra Staelens, Jeroen Vanwijnsberghe, Michael Vandeweijer, Wannes Sonneville en Joran Doornaert behaalden een brevet in de diverse specialisaties. Seppe Beyls wordt bevorderd tot sergeant en er waren eretekens voor Rudy Lapiere, Bart Dubois en Freddy Loncke. Er werd ook een stilte gehouden voor ereluitenant Bernard Langedock, die eerder dit jaar overleed.