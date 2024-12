Brandweer Westhoek verwelkomt 52 nieuwe vrijwilligers: “Maar we zijn nog steeds op zoek naar 100 extra krachten”

Brandweer Westhoek verwelkomt op het einde van het jaar 52 nieuwe vrijwilligers, die woensdag welkom werden geheten tijdens een onthaalmoment. Het gaat zowel om brandweervrijwilligers als hulpverlener-ambulanciers. Ze zijn erg welkom. “Want we zijn nog steeds op zoek naar honderd extra krachten”, zegt zonecommandant Kristof Dorné.

Brandweer Westhoek haalt met allerlei initiatieven al een tijdje alles uit de kast in de zoektocht naar extra vrijwilligers. Het was dan ook met trots dat ze woensdag in een klap 52 nieuwe vrijwilligers konden verwelkomen. “Ze werden er hartelijk onthaald door de zonecommandant, maakten kennis met hun nieuwe collega’s en de werking van de hulpverleningszone”, klinkt het bij de brandweer. “Sinds 1 december zijn enkele hulpverlener-ambulanciers al gestart. Vanaf januari starten de brandweervrijwilligers aan hun nieuwe uitdaging. Samen versterken zij de lokale hulpverlening en worden zij deel van onze hechte brandweerfamilie.”

Het gaat om zeventien hulpverlener-ambulanciers op 2 minuten voor posten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Wervik, vijf hulpverlener-ambulanciers op 5 minuten voor posten Houthulst en Zuid-IJzer en dertig brandweervrijwilligers voor diverse brandweerposten.

Broodnodig

Dat zij allen broodnodig zijn, bevestigt ook zonecommandant kolonel Kristof Dorné. “We zoeken nog minstens honderd extra brandweervrijwilligers voor diverse posten binnen onze zone, dit om de dienstverlening te blijven versterken. Wij zijn trots op deze versterking en heten hen van harte welkom in onze familie. Met een gemiddelde uitstroom van 55 personen per jaar, is het een blijvende uitdaging om voldoende nieuwe brandweervrijwilligers te vinden. We zetten dan ook actief verder in op rekrutering.”

Hulp bij procedure

Wie interesse heeft voor een job bij de brandweer kan zich als kandidaat sinds 1 december 2024 inschrijven voor de proeven van het Federaal Geschiktheidsattest (FGA), die plaatsvinden in de West-Vlaamse brandweerschool. De eerstvolgende proeven starten op 22 februari 2025. Tijdig inschrijven is belangrijk, want de plaatsen zijn beperkt. Na het behalen van het FGA kan gesolliciteerd worden via de website of per e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be. Brandweer Westhoek staat ook klaar om kandidaten te begeleiden. Zowel lokale verantwoordelijken als de zonale administratie zijn beschikbaar voor vragen en ondersteuning. Daarnaast worden er infosessies en oefendagen georganiseerd in verschillende brandweerposten. Deze data kunnen teruggevonden worden op vrijwilliger.brandweerwesthoek.be. Meer info is ook op de website te vinden. (JH)