Brandweer schenkt deel opbrengst van 112-dag aan Kloen

De brandweerpost Westrozebeke organiseerde op 22 september een ‘112-dag’ waarop diverse hulpdiensten in de kijker werden gezet. Ook Kloen was er gratis aanwezig. “Kloen tekende present met o.a. een brandweerwagentje voor kinderen”, vertelt brandweerman Simon Verschoore. “Ons doel is om het werk van een aantal goede doelen ten voordele van kinderen in de kijker te plaatsen en er fondsen voor te verzamelen”, weet Geert Deraeve van Kloen. “Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het Clownshuis dat zorgt voor digitaal contact met een clown of een huisbezoek bij een langdurig thuisblijvend ziek kind”. “We zijn blij om Kloen 750 euro, een deel van de opbrengst van de dag te kunnen schenken”, aldus brandweerman Xavier Reynaert. (BCH/foto JCR)