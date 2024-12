Brandweer Roeselare kijkt hoopvol naar toekomst

De brandweer van Roeselare vierde afgelopen zaterdag haar Barbarafeest: het ideale moment om eens terug te blikken, maar ook om naar de toekomst te kijken. “Blijven we in de huidige kazerne of verhuizen we? Een definitieve keuze dringt zich op.”

Het Barbarafeest is de absolute feestdag van vele brandweerlui. Ook dit jaar genoten de leden van de Roeselaarse brandweer met volle teugen van de festiviteiten. Na de optocht door het stadscentrum, waarin brandweerman Benjamin zijn vriendin Saar ten huwelijk vroeg (zie onder, red.), ging het richting het stadhuis voor het officiële gedeelte.

Brandweermannen Martin Buyse, Philip Soenen, Didier Lycke en Didier Deseranno werden gehuldigd en kregen elk een ereteken. Postoversten Fons De Backere en Geert Desender maakten tijdens hun toespraken ook even tijd om Bernard Debacker te herdenken. “Ook dit jaar hebben we opnieuw moeten afscheid nemen van een collega. Bernard, kernwaarden als collegialiteit, dienstbaarheid en deskundigheid waren je zeker niet vreemd. Je was een fantastische vriend en collega. Je stond altijd klaar en paraat voor je gezin, familie, omgeving en onze post. Met je handigheid wist je voor alles een oplossing en je loste het ook gewoon op. Maar je genoot ook graag van het leven en daarom ben ik ervan overtuigd dat je niets liever wil dan dat we er vandaag een mooie dag, een mooi postfeest, van zullen maken”, aldus Fons.

Te veel taxiritten

Geert Desender blikte terug op het voorbije werkjaar. “In januari 2023 werd de derde ziekenwagen een PIT (Paramedisch Interventie Team, red.) in AZ Delta, waarna we een gevoelige daling hadden in het aantal ziekenwagenritten. Intussen zijn we bijna twee jaar later en geven de cijfers aan dat het aantal ritten weer in stijgende lijn is”, aldus Geert. Het voorbije werkjaar waren er ruim 5.500 ziekenwagenritten. Geert loofde de ambulanciers, maar is ook bezorgd. “Onze ambulanciers zijn gedreven mensen, met een passie voor hun vak. Ze willen steeds het verschil maken. Een verschil tussen leven en dood, een verschil tussen veel pijn of comfortabel in het ziekenhuis geraken. Maar steeds meer horen we dat er veel ritten zijn waarbij het verschil niet gemaakt kan worden, de zogeheten taxiritten. Mensen staan al klaar met hun koffer of kunnen de huisarts niet bereiken en doen dan maar beroep op de ziekenwagen en de spoeddienst voor banale, niet-dringende oorzaken. Als ambulancier of als post kunnen we dit niet oplossen, ook het stadsbestuur of de zone kan dat niet. We vragen wel aan de zone om dit mee te nemen naar hogere instanties. De zelfredzaamheid bij de burger moet omhoog. Het is belangrijk dat ziekenwagens beschikbaar blijven voor mensen die het echt nodig hebben.”

Nieuwe kazerne?

De brandweerpost Roeselare had het voorbije werkjaar 1.324 brandweerinterventies, daarvan waren er 343 branduitrukken, telkens vanuit de kazerne langs de Koning Albert I-laan. “De eerste steen van onze huidige thuis, de werkplek en uitvalsbasis van onze brandweerpost, werd in 1974 gelegd. Exact 50 jaar geleden dus. Ondanks de vele inspanningen van het bestuur de voorbije jaren dringt een definitieve keuze zich op. Blijven we of verhuizen we? Voor beide opties valt wel iets te zeggen, maar hopelijk kent die vraag in 2025 een antwoord. Het stemt ons hoopvol dat ook de burgemeester zich hiervan bewust is”, aldus Fons. (BF)