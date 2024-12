Brandweer Lichtervelde viert Sint-Barbara

Tijdens het voorbije Sint-Barbarafeest kregen enkele brandweerlieden een ereteken. Brandweermannen Marc Hoornaert en Paul Deceuninck ontvingen de gouden medaille in de orde van Leopold II, sergeant Luc Laleman ontvang de zilveren palm in de kroonorde. “Een blijk van waardering voor hun uitzonderlijke prestaties”, vertelt postoverste HVP Lichtervelde, Dirk Delameilleure. “Op Sint-Barbara staan we stil op onze bijzondere beroepsgroep, onze prestaties en bij de uitdagingen waar we voor staan. Het afgelopen jaar was onze ambulancedienst allesbehalve eenvoudig, verschillende collega’s hebben om verschillende redenen hun functie van ambulancier stopgezet. Daarnaast verwelkomden we nieuwe collega’s die met veel enthousiasme hun plaats in ons team hebben ingenomen.” (JW/foto Kurt)