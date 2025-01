Brandweer Ingelmunster viert Sint-Barbara en begroet vijf jonge krachten

Tijdens de jaarlijkse Sint-Barbaraviering vernamen we dat 2024 een rustiger werkjaar was in vergelijking met 2023. De majoor postoverste vroeg aandacht voor de huisvesting in de Schoolstraat. Vanaf januari wordt er door Midwest een drone ingezet vanop het dak van het ontmoetingscentrum, én volgend jaar beginnen er vijf jonge krachten aan de opleiding van brandweerman.

In zijn openingswoord stelde burgemeester Kurt Windels zijn nieuwe schepencollege en hun bevoegdheden voor. “De beschikbaarheidscijfers van brandweer Ingelmunster zijn heel goed. Wij kunnen op ieder moment van de dag, week in, week uit, feestdag of werkdag, veel volk leveren. In kazernes met goede beschikbaarheden en veel oproepen wordt er méér geïnvesteerd.”

“Méér materiaal en ook beter materiaal maakt dat we ook méér kunnen uitrukken. De zone blijft investeren in vernieuwing en verbetering van de uitrusting en de beschikbare technologie. Onder impuls van de federale overheid gaat iedere zone nu ook een aantal drones ter beschikking krijgen. Midwest krijgt twee drones op proef: één in Roeselare, één in Ingelmunster. Onze drone wordt geplaatst op het dak van het ontmoetingscentrum. Deze drone wordt bestuurd vanop afstand. Er zitten 24/7 piloten klaar die de drone kunnen uitzenden en die de beelden doorsturen”, zegt de burgemeester.

“De drone weegt 15 kg en kan maximaal 30 minuten uitrukken, want dan is de batterij plat.” De burgemeester feliciteerde ook Luc Vandekerckhove, die na 38 jaar dienst afscheid nam van de brandweer.

322 interventies

Majoor postoverste Wim Decoopman stond stil bij de brandweerkazerne in de Schoolstraat. “Er verschijnen mankementen in de huisvesting. Binnenkort moet de dakbedekking en gevelbekleding worden nagekeken willen we het verder droog houden. De gemeentelijke diensten, de afdeling patrimonium, is hiervan al op de hoogte. Het gemeentebestuur zal budgetten moeten vrijmaken om deze werken te kunnen uitvoeren”, stipte Wim aan, waarna hij stilstond bij het voorbije werkjaar dat rustiger verliep dan in 2023.

“Tussen 1 december 2023 en 1 december 2024 noteerden we 322 interventies, inclusief 86 wespenverdelgingen. Dat zijn er in totaal nog 236 tegenover 284 in 2023. Er waren 76 brandinterventies, waaronder 21 woningbranden. De zwaarste brand was in de Izegemstraat. Er waren 16 meldingen van een automatische centrale, 10 oproepen voor industriebranden, evenveel voor een buitenbrand en 16 voor gevaarlijke stoffen, waaronder 9 voor een gaslek en 3 voor geurhinder. Enkele weken geleden was er zo’n oproep voor het Stationsplein, waar de geur van gebakken look – inderdaad, geen rook! – voor de nodige opschudding zorgde.”

“We ontvingen 24 tussenkomsten voor personen die beklemd of opgesloten zaten, 26 voor wateroverlast, 17 voor reiningen wegdek, 8 duikinterventies, 2 tussenkomsten van het RED-team. Wat het lokale RED-team betreft, wens ik proficiat aan de twee nieuwe leden Victor en Yentl met het behalen van het attest ‘Redder op touw’. We deden ook 33 logistieke opdrachten of hoofdzakelijk oproepen voor bijstand van de ziekenwagen. Hiervoor wordt meestal de ladderwagen ingezet en zo wordt de belangrijkheid van dit type voertuig in een post zoals Ingelmunster nog eens benadrukt.”

“We gaan er dus ook vanuit dat wij in de toekomst binnen de zonale werking verder mogen rekenen op deze wagen. We begrijpen dat dit een zware investering is in het zonale budget, maar we zijn van mening dat dit bij ons op de juiste plaats is opgesteld.”

Opleiding

Ook majoor postoverste Wim Decoopman bedankte Luc Vandekerckhove, die na 38 jaar stopte bij de brandweer. “Je zag er velen komen en gaan. Je zag de brandweer evolueren van de vroegere lokale post, naar één van de posten in de zone. Bedankt en ook proficiat met de bevordering tot korporaal, zelfs in je pensionering. Dit jaar begonnen er twee stagiairs. Volgend jaar willen vijf jonge krachten zich engageren en de opleiding van anderhalf jaar tot brandweerman aanvatten”, besluit Wim Decoopman.

