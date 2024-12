Brandweer giet jaarkalender in nieuw concept: “We hopen op een vrije bijdrage van de inwoners”

De Vriendenkring Brandweer Gistel geeft een nieuwe jaarkalender uit. Maar in tegenstelling tot voorheen, waarbij ze van deur tot deur kalenders verkochten, verdelen ze die nu gratis.

Het idee van de kalenders komt van brandweerlui Damien Vanroose, Danny Billet, Dieter Vandenbussche en Peter Rozé. “We merkten dat we via de klassieke verkoop aan huis niet genoeg bereik haalden: bewoners die niet thuis zijn, telkens opnieuw de straat op trekken…”, zegt Joshi Dendulle van de Vriendenkring.

10.000 exemplaren

“Daarom stoppen we de kalenders nu bij 10.000 huishoudens in heel Gistel in de bus. De kalenders zijn vooraf gefinancierd dankzij verschillende sponsors uit de regio. Voor elke maand in de kalender gingen we met enkele collega’s bij een desbetreffende sponsor in de handelszaak poseren. De inwoners krijgen de kalender gratis en we hopen zo op een vrije bijdrage van de inwoners. Met de opbrengst willen we onze brandweercollega’s een extraatje bieden, zoals een opfrissing van de kazerne of een attentie voor hun partners.”

Bij de grote sponsors pronken Gusto, Garage Pieters, Schoenen Pascal (Oudenburg), Garage Cools (Jabbeke), Sylvère, Hubo (Ichtegem), Gino Annys, Keurslager Jeroen & Anneleen (Oudenburg), Koen Vanhixe, Wheel Service Maertens (Roksem), Garage Capelle (Westkerke) en Tuincenter Defever.

Er zijn ook kleinere sponsors die met hun logo in de kalender staan: vishandel De Zalm (Oudenburg), Kerkepolder IJsboerderij, Pleisterwerken Struelens, Bellezza by Nikita, Groenten & Fruit Dumarey, Staal Cool, Apotheek Vital en Prik & Tik (Ichtegem).

“We geven het concept een kans en zullen het ook evalueren. Bij elke kalender steekt een blaadje met info hoe mensen ons kunnen steunen”, weet Dendulle.